marktbericht Kursgewinne erwartet Anleger vor US- Inflationsdaten optimistisch Stand: 11.01.2024 07:41 Uhr

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in den Handelstag starten. Vor allem die Vorgaben aus Japan wirken anziehend. Auch an der Wall Street herrschte vor den US-Verbraucherpreisen Optimismus.

Derzeit ist mit einem freundlichen Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Der Broker IG taxiert den DAX gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 16.790 Punkte. Gestern hatte sich der DAX nur wenig bewegt, denn vor den heute anstehenden US-Verbraucherpreisen wollten sich die Investoren ungern klar positionieren. Der Leitindex trat mit plus 0,01 Prozent auf 16.690 Punkten praktisch auf der Stelle.

Ob frühe Kursgewinne heute Bestand haben, wird sich deshalb wohl erst am Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise für den Dezember veröffentlicht werden. Die Inflation gilt neben dem Arbeitsmarkt als wichtigster Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und damit für das Zinsniveau. Mit den Inflationsdaten würden die Zinssenkungserwartungen auf die Probe gestellt, die weiterhin recht ambitioniert erschienen, kommentieren die Fachleute der Helaba. Bis zum Ende dieses Jahres würden aktuell fünf Zinssenkungen von insgesamt 125 Basispunkten vollständig eingepreist, schreiben sie in ihrem Tageskommentar.

Neben den Themen Inflation und Zinssenkung rückt in diesen Tagen die Bilanzsaison wieder in den Fokus der Anleger. Die US-Banken JPMorgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo legen am Freitag ihre Ergebnisse vor.

In den USA haben sich die Investoren gestern hingegen mutig gezeigt. Trotz der herrschenden Unsicherheit wegen der Inflationsdaten gab es bei den drei wichtigsten Indizes Kursgewinne. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte 0,5 Prozent auf 37.695 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 4.783 Zähler nach oben.

Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte die deutlichsten Gewinne: Mit einem Anstieg um 0,7 Prozent auf 16.793 Punkte gewann der Index den vierten Tag in Folge. Aktien großer Tech-Werte wie Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia und Meta stützten ihn mit ihren Anstiegen.

Der japanische Nikkei-Index ist am Donnerstag dank eines schwächeren Yen auf den höchsten Stand seit Februar 1990 geklettert. Die Sorgen um eine baldige Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) ließen angesichts schwacher Lohndaten nach und sorgten für Kauflaune an den japanischen Märkten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,8 Prozent höher bei 35.050 Punkten.

Chinesische Aktien verharrten hingegen in der Nähe ihrer Fünfjahrestiefs, da die Anlegerstimmung weiterhin gedämpft war. Die Börse in Shanghai gewann 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent.

Die Börsenaufsicht SEC hat die ersten in den USA notierten börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) genehmigt. Die Behörde gab gestern grünes Licht für Anträge unter anderem von BlackRock, Ark Investments und 21Shares, Fidelity, Invesco und VanEck. Einige Produkte sollen bereits heute in den Handel kommen. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sprach von einem Wendepunkt für die weltweit größte Kryptowährung und die breitere Kryptoindustrie.

Der Softwarekonzern SAP zahlt rund 222 Millionen Dollar zur Beilegung von Ermittlungen wegen Bestechung in sieben Ländern. Das US-Justizministerium teilte mit, dass SAP eine Vereinbarung über einen dreijährigen Aufschub der Strafverfolgung abgeschlossen habe, um den Vorwurf der Bestechung von Regierungsbeamten in Indonesien und Südafrika zu entkräften. SAP habe außerdem einen zivilrechtlichen Vergleich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC geschlossen, um ähnliche Bestechungsvorwürfe in Aserbaidschan, Ghana, Kenia, Malawi und Tansania sowie in Indonesien und Südafrika zu klären.

Laut den Behörden erstreckten sich die mutmaßlichen Bestechungspraktiken über den Zeitraum von 2013 bis 2022 und beinhalteten die Fälschung von SAP-Büchern und -Aufzeichnungen, um die Bestechungsgelder als legitime Geschäftsausgaben erscheinen zu lassen.