marktbericht Kursverluste erwartet DAX bleibt im Korrekturmodus Stand: 17.05.2024 07:42 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenschluss mit weiteren Kursverlusten in den Handel starten. Anleger fürchten, dass ihre Zinssenkungshoffnungen vielleicht etwas verfrüht waren.

Der DAX dürfte sich heute weiter von seinem jüngsten Rekordhoch entfernen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,3 Prozent tiefer auf 18.680 Punkte. Der Aufwärtsimpuls sei zumindest intakt, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Allerdings ist es zu einer überkauften Marktlage gekommen, die eine vorübergehende Verschnaufpause begünstigen könnte", lautet ihre Einschätzung.

Am Mittwoch hatte der DAX bei 18.892 Punkten einen Höchststand erreicht, gestern ging er 0,7 Prozent schwächer bei 18.738,81 Punkten aus dem Handel.

Experten sprachen von einer Konsolidierung nach der jüngsten Zinshoffnungs-Rally. Zudem deutete die US-Notenbank Federal Reserve an, dass die Zinssätze möglicherweise doch länger hoch bleiben müssen, selbst wenn die Inflation erste Anzeichen einer Entspannung zeigt. Die Aussicht auf Zinssenkungen sind der entscheidende Kurstreiber der jüngsten Rally.

Auch die künftige Geldpolitik der EZB bleibt ungewiss: EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich zurückhaltend über mögliche Zinssenkungen nach Juni geäußert. Je nach Daten könnte eine Zinssenkung im Juni angemessen sein, sagte sie der japanischen Zeitung "Nikkei". Danach sei der Weg aber deutlich unsicherer und eine Herabsetzung der Zinsen im Juli sei nicht gerechtfertigt. Am Finanzmarkt wird aktuell mit drei Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr gerechnet.

An den US-Börsen hatte der Dow Jones dank Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 40.000 Punkten übersprungen. Im Verlauf bröckelten die Kurse aber wieder und am Ende schloss der Index 0,1 Prozent leichter bei 39.869 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 5.297 Stellen und die technologielastige Nasdaq 0,3 Prozent auf 16.698 Punkte.

Die asiatischen Börsen haben sich heute ebenfalls etwas schwächer gezeigt. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 38.782 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.742 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3.121,77 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3.633,56 Punkte.

Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB übernimmt ein Geschäft vom Rivalen Siemens. ABB kauft die Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China und verstärkt sich damit im Bereich Gebäudesteuerung. Das Geschäft habe 2023 mit 350 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 150 Millionen Dollar erwirtschaftet und werde für ABB einen positiven Margenbeitrag leisten. Die Transaktion dürfte innerhalb der nächsten zwölf Monate abgeschlossen werden.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe geht mit einer mageren Zustimmung in sein letztes Jahr als Aufsichtsratsvorsitzender von Adidas. Für seine Wiederwahl stimmten auf der Hauptversammlung in Fürth am Donnerstag nur 69,04 Prozent der vertretenen Aktionäre, teilte Adidas mit. Üblich sind bei Hauptversammlungen Mehrheiten von 90 Prozent und mehr. Der Stimmrechtsberater ISS hatte im Vorfeld empfohlen, Rabe nicht zu wählen, weil er als Vorstandschef des Medienkonzerns Bertelsmann und von dessen Tochter RTL zu wenig Zeit für Adidas habe.