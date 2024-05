Rekord für US-Aktienindex Dow Jones knackt 40.000er-Marke Stand: 16.05.2024 17:29 Uhr

Der US-Börsenindex Dow Jones ist erstmals über die Marke von 40.000 Punkten gesprungen. Gute Unternehmensdaten und Spekulationen auf eine nahende Zinssenkung der US-Notenbank Fed gaben dem Leitindex Rückenwind.

Leichte Gewinne haben beim Dow Jones für den erstmaligen Sprung über die 40.000-Punkte-Marke gereicht. Der US-Leitindex schaffte es nach verhaltenem Start um bis zu 0,2 Prozent ins Plus und überschritt dabei die symbolische Punktzahl. Die Rekordrally an den US-Börsen setzte sich damit fort. Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse reichten moderate Gewinne im Nasdaq 100 Index für Bestmarken.

Verantwortlich für den Höhenflug sind einerseits positive Quartalszahlen der im Dow gelisteten Unternehmen. Während der aktuell laufenden Berichtssaison öffnen die Konzerne ihre Bücher. Andererseits wird seit längerem auf eine nahende Zinssenkung der US-Notenbank Fed spekuliert, was zuletzt durch die neuen Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten bestärkt wurde. Dies gibt dem Dow Jones erneut Rückenwind.

Immer schnellere Rekorde

Historisch betrachtet kommen die Rekorde dabei immer schneller: Benötigte er für den Sprung über die 10.000 Punkte noch gut 100 Jahre, überwand der Dow Jones die 20.000er-Schwelle bereits weniger als 20 Jahre danach. Die Marken von 30.000 und 40.000 Zählern fielen im Abstand von nur noch jeweils etwa vier Jahren.

Der Dow Jones Industrial Average debütierte vor knapp 130 Jahren, am 26. Mai 1896 mit zwölf Mitgliedern: American Cotton Oil, American Sugar Refining, American Tobacco, Chicago Gas, Distilling & Cattle Feeding, General Electric (GE), Laclede Gas Light, National Lead, North American Co., Tennessee Coal, Iron & Railroad, U.S. Leather und U.S. Rubber. Heute spiegelt er die 30 größten US-Unternehmen wieder.

Seine wohl berüchtigsten Tage erlebte der Index Ende Oktober 1929: Rund um den "Schwarzen Freitag" fällt der Dow um insgesamt 23 Prozent. Es war der Auftakt zu einer weltweiten Wirtschaftskrise, die jahrelange andauerte überall auf dem Globus für Verwerfungen sorgte.

Im März 1999 schließt der Dow erstmalig bei über 10.000 Punkten. 2017 wird dann die 20.000er-Marke übersprungen, 2020 die 30.000 Punkte.