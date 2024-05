marktbericht Berichtssaison und US-Inflation Neuer DAX-Rekord in Sicht? Stand: 15.05.2024 07:36 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte seine Talfahrt der vergangenen Tage heute beenden. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisen wird er stärker erwartet.

Nach zweitägiger Korrektur wird der DAX heute zum Handelsstart wieder stark erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 18.790 Punkte. Damit nimmt der DAX wieder Kurs auf sein Rekordhoch vom Freitag vergangener Woche bei 18.845 Punkten.

Gestern hatte sich der deutsche Leitindex kaum bewegt und schloss bei 18.716 Punkten um 0,14 Prozent leicht im Minus. Etwas höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise sorgten kurzzeitig für einen Rutsch bis auf 18.629 Punkte, von dem sich der Index aber schnell erholte.

Anleger hoffen auf Signal für Zinssenkung

Heute hält erneut die laufende Berichtssaison die Anleger auf Trab. Am Nachmittag steht dann mit den US-Verbraucherpreisen ein weiteres Wochenhighlight auf der Agenda. Zuletzt waren die Anleger wieder etwas verunsichert hinsichtlich der Zinswende in den Vereinigten Staaten. Von den Inflationsdaten erhoffen sie sich neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed.

"Die Zinssenkungserwartungen des Marktes sind zuletzt aufgrund der schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten gestiegen, aber wenn die Preise nicht mitziehen, werden die Hoffnungen auf Zinssenkungen enttäuscht", sagte Ryan Brandham von der Beratungsfirma Validus Risk Management. Die meisten Investoren gehen daher derzeit davon aus, dass die Fed die Zinswende erst im Schlussquartal 2024 einleiten wird.

Neue Zölle drücken chinesische Börsen

Die asiatischen Märkte können sich vor den heute anstehenden US-Inflationsdaten nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 38.491 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.735 Punkten.

Die von US-Präsident Joe Biden angekündigten Zollerhöhungen kamen bei den Anlegern in China erwartungsgemäß nicht gut an: Aus Sorge vor einer Importschwemme zulasten heimischer Hersteller belegten die USA eine Reihe chinesischer Produkte - Elektroautos, Halbleiter und Mineralien - mit Sonderzöllen. Die Börse in Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3.133 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3.639 Punkte.

Wall Street fehlten Impulse

Trotz eines überraschend starken Anstiegs der US-Erzeugerpreise zeigten sich die Wall-Street-Anleger gestern gelassen. Den großen Indizes fehlten lange Zeit die Impulse, ehe die Anleger zum Sitzungsende hin doch noch etwas mutiger wurden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Abend 0,32 Prozent höher bei 39.558 Zählern.

Der breiter gefasste S&P 500 notierte ebenfalls noch um 0,48 Prozent höher bei 5.246 Punkten. Schon vorher etwas besser, tendierte der Index der Technologiebörse Nasdaq freundlich. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,68 Prozent vor.

Commerzbank verdient zum Jahresauftakt mehr als erwartet

Die Commerzbank ist mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet und hat nach eigenen Angaben ihr bestes Ergebnis in einem ersten Quartal seit mehr als zehn Jahren erzielt. Das Ergebnis vor Steuern lag mit knapp 1,1 Milliarden Euro um fast ein Viertel über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, hieß es. Unter dem Strich standen 747 Millionen Euro Gewinn und damit rund 29 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Thyssenkrupp senkt Ziele für Umsatz und Nettoergebnis erneut

Der Industriekonzern Thyssenkrupp schwankt auch fast ein Jahr nach dem Amtsantritt von Miguel Lopez zwischen Hoffen und Bangen. Im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) fuhr der Traditionskonzern unter dem Strich einen Verlust von 392 Millionen Euro ein. Im Gesamtjahr drohe ein Nettoverlust im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Damit schraubte der Vorstand seine bisherige Prognose wie auch beim Umsatz das zweite Mal binnen weniger Monate herunter.

Chefforscher verlässt ChatGPT-Firma OpenAI

Der Mitgründer und bisherige Forschungschef Ilya Sutskever verlässt den ChatGPT-Erfinder OpenAI. Er wolle sich künftig einem Projekt widmen, das für ihn persönlich von Bedeutung sei. Details dazu wolle er später bekannt geben. Sutskever gehörte im November 2023 zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates, die überraschend die Ablösung des Firmenchefs Sam Altman durchsetzten. Nur wenige Tage später kehrte Altman zurück. Der "New York Times" zufolge blieb Sutskever danach zwar weiterhin ein Beschäftigter von OpenAI, kehrte aber nicht zum Arbeiten zurück.

Plattners Abschied von SAP

Der ehemalige Nokia Manager Pekka Ala-Pietilä soll heute auf der Hauptversammlung des Softwarekonzerns SAP in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der designierte Nachfolger des SAP-Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner soll anschließend an die Spitze des Kontrollgremiums mit Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) rücken und so die Nachfolge von Plattner antreten. Um die Personalie hatte es Turbulenzen gegeben, weil Europas größter Softwarekonzern Plattners Nachfolge überraschend umgeplant hatte. Eigentlich sollte den Posten Punit Renjen antreten.

Boeing verstieß gegen Auflagen

Das amerikanische Justizministerium hat eine Klage gegen Boeing eingereicht. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass der Flugzeugbauer gegen Auflagen aus einer Vereinbarung verstoßen habe, die ihn bisher vor Strafverfolgung nach zwei tödlichen Flugzeugabstürzen bewahrte. Boeing habe nicht wie abgemacht ein Programm umgesetzt, das Verstöße gegen US-Betrugsgesetze verhindern sollte, hieß es in einer gestern bei einem Gericht in Texas eingereichten Klageschrift. Boeing bekam Zeit bis zum 13. Juni für eine offizielle Antwort. In einer ersten Reaktion betonte das Unternehmen, es habe sich nach seiner eigenen Einschätzung an die Vereinbarung gehalten.

Kündigungswelle bei Tesla trifft 601 Beschäftigte in Kalifornien

Angesichts sinkender Verkaufszahlen und eines verschärften Preiswettbewerbs will der Elektroautobauer Tesla 601 Arbeitsplätze in Kalifornien streichen. Betroffen seien Mitarbeiter in den Tesla-Werken in Palo Alto und Fremont, teilte Tesla gestern in seiner Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) an die Regierung des US-Bundesstaates mit. Laut Tesla-Chef Elon Musk will das Unternehmen weltweit mehr als zehn Prozent seiner Belegschaft abbauen, die Ende 2023 über 140.000 Mitarbeiter umfasste.

Google läutet KI-Ära in seiner Suchmaschine ein

Google bessert seine Suchmaschine und andere Dienste mit Künstlicher Intelligenz auf. So werden von KI erzeugte Übersichten zu Suchergebnissen bald für alle Nutzer in den USA verfügbar sein und weitere Länder sollen folgen, kündigte Konzernchef Sundar Pichai heute zum Auftakt der Entwicklerkonferenz Google I/O an. Funktionen von Googles KI-Modell Gemini seien inzwischen für zwei Milliarden Nutzer verfügbar. Die neue Devise sei, "wir erledigen das Googeln für sie", sagte die für die Internet-Suche zuständige Top-Managerin Liz Reid.

Offen ist bisher, welchen Einfluss das auf das Geschäftsmodell von Webseiten haben wird, die davon abhängen, dass Nutzer über Google zu ihnen finden. Unklar ist auch, was das für die Einnahmen von Google aus Werbung im Umfeld der Internet-Suche bedeuten wird, die ein zentraler Geldbringer für den Konzern ist.