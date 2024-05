marktbericht Kurstreiber Zinshoffnung Schafft der DAX den nächsten Rekord? Stand: 16.05.2024 07:50 Uhr

Der DAX dürfte seine Rekordrally heute fortsetzen: Die gestrigen US-Inflationsdaten haben die Lust der Anleger auf Aktien angefacht. Sie hoffen jetzt wieder auf eine baldige Zinswende der Fed.

Der DAX steht kurz vor weiteren Höchstständen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex mit plus 0,2 Prozent erstmals knapp über 18.900 Punkte. Tags zuvor hatte der DAX bei 18.892 Punkten einen neuen Rekord erreicht.

Die abgeschwächte US-Inflation hatte gestern für Rückenwind am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX nach seinem Rekord am vergangenen Freitag erneut ein neues Allzeithoch und ging zuletzt mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 18.869,36 Punkten aus dem Handel.

Die abnehmende Inflation in den USA ist für Anleger am Aktienmarkt ein gutes Zeichen, weil so Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve wahrscheinlicher werden. "Die erste positive Überraschung bei der Teuerungsrate seit dem Jahreswechsel wird die Befürchtungen zerstreuen, dass die Inflation wieder nach oben tendiert", sagte Seema Shah, Chefstrategin beim Vermögensverwalter Principal. "Sie kann vom Markt nur positiv aufgenommen werden, da sie die Zinssenkungen der Fed für 2024 wieder ins Spiel bringt."

In den USA hatten die Zinshoffnungen nach dem US-Inflationsbericht die Indizes ebenfalls auf neue Allzeithochs getrieben. Der Dow Jones schloss 0,9 Prozent fester bei 39.908 Punkten. Im Verlauf war er bis auf 65 Punkte an die 40.000er-Marke herangerobbt. Der breiter gefasste S&P 500 stieg bis auf 5.311 Zähler und schloss 1,2 Prozent höher auf 5.308. Der Index der Technologiebörse Nasdaq beendete den Handel 1,4 Prozent im Plus mit 16.742 Stellen und damit sieben Punkte unter seinem Tageshoch.

In Tokio stieg am Morgen der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 38.669,57 Punkte, während der breiter gefasste Topix 0,3 Prozent auf 2723,69 Zähler verlor.

Die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.128 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3.643 Punkte. In Hongkong legten die Aktien chinesischer Immobilienentwickler zu, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Regierung landesweit unverkaufte Wohnungen von angeschlagenen Baugesellschaften aufkaufen will, um die langwierige Immobilienkrise zu lindern.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage im laufenden Jahr angesichts von Rückgängen in Europa und den OECD-Ländern nach unten korrigiert. Die weltweite Ölnachfrage wird 2024 voraussichtlich um 1,1 Millionen Barrel pro Tag steigen, was 140.000 Barrel pro Tag weniger sind als in der letzten Monatsprognose, teilte die IEA mit.

Die schwache Industriekonjunktur und ein weiterer milder Winter hätten den Ölverbrauch insbesondere in Europa gedämpft, wo auch der sinkende Anteil von Dieselfahrzeugen den Verbrauch bereits verringere.

Die weltweite Ölnachfrage wird nach der neuen IEA-Prognose 2024 auf einen Rekordwert von 102,7 Millionen Barrel pro Tag steigen. Für 2025 bleiben die Aussichten weitgehend unverändert, ausgegangen wird von im Vergleich zu diesem Jahr leicht erhöhten Wachstumstempo mit einem Plus von 1,2 Millionen Barrel pro Tag.

Die mit dem ChatGPT-Erfinder Open AI konkurrierende KI-Firma Anthropic holt Instagram-Mitgründer Mike Krieger als Produktchef an Bord. Anthropic verwies auf Kriegers Erfahrung bei Gestaltung der Bedienung von Apps und ihrem Ausbau für mehr Nutzer. Der heute 38-Jährige hatte die Foto-App Instagram zusammen mit Kevin Systrom im Jahr 2010 gegründet. Facebook kaufte sie 2012 für rund eine Milliarde Dollar.

Anthropic gilt als einer der stärksten Rivalen von OpenAI. Unter anderem Amazon und Google investieren in Partnerschaften mehrere Milliarden Dollar in die Firma. Anthropic entwickelte einen KI-Assistenten namens Claude, der mit ChatGPT konkurriert. Diese Woche startete Claude auch in Europa.

Weltweite milliardenschwere Investitionen in neue KI-Rechenzentren haben Cisco ein überraschend starkes Quartalsergebnis beschert. Der Netzwerk-Ausrüster hat den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 12,7 Milliarden Dollar erzielt. Der Gewinn lag mit 0,88 Dollar je Aktie über der eigenen Prognose. Für das laufende Quartal stellte Cisco einen Umsatz zwischen 13,4 und 13,6 Milliarden Dollar in Aussicht.