marktbericht DAX vorerst kaum bewegt Anleger bleiben zum Wochenstart zurückhaltend Stand: 27.05.2024 07:42 Uhr

Der DAX dürfte seine Konsolidierung auch in der neuen Woche fortsetzen. Etwas Schwung könnte heute der ifo-Geschäftsklimaindex bringen, in den USA bleibt die Wall Street heute geschlossen.

Zunächst sind im DAX kaum Bewegungen zu erwarten: Der Broker IG berechnete den Leitindex vor dem Xetra-Handel leicht im Minus bei 18.684 Zählern. Die Aussicht auf länger hochbleibende US-Zinsen in den USA hatte den Aktienmarkt am vergangenen Freitag belastet, der DAX schloss nahezu unverändert bei 18.693 Punkten.

Derzeit rätseln die Anleger über die Perspektiven für die Märkte. Laut dem Finanzmarktexperten Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets "sei die Börsenampel zumindest auf Gelb zurückgesprungen. Sollte der DAX unter das ehemalige Rekordhoch von 18.568 Punkten fallen, fürchtet er schnell ungemütliche Zeiten mit einer längeren Korrektur. Mit einem Tagestief von 18.515 Punkten sah es am Freitag schon kurz nach einem Test dieser Zone aus.

Der Fokus der Anleger richtet sich nach der Bilanzsaison nun wieder auf die Geldpolitik der Notenbanken und die konjunkturelle Lage. Die Frage nach der Zinswende in den USA bleibt dabei ein entscheidendes Thema: "Die jüngsten Daten zur US-Wirtschaft zeigen, dass diese für eine baldige Zinswende einfach zu stark ist", betonte die Helaba-Expertin Claudia Windt.

Vor diesem Hintergrund fiebern die Investoren den frischen Verbraucherpreisen entgegen. In den USA werden Ende der Woche die neuesten Inflationsdaten veröffentlicht. "Die Daten zu den Verbraucher- und Erzeugerpreisen deuten darauf hin, dass die Kerninflation nach einem starken Jahresauftakt im April weiter an Schwung verloren hat. Wir gehen davon aus, dass der Kernindex um 0,22 Prozent steigen wird, nach 0,32 Prozent im März und einer ersten Schätzung von 0,25 Prozent", so die Analysten der Investmentbank TD Securities. Zahlen zur Inflation in der Eurozone werden ebenfalls am Freitag erwartet.

Bereits heute Morgen stehen die Daten zum ifo-Geschäftsklima an, die den deutschen Aktienmarkt ebenfalls bewegen könnten. "Nach dem erneuten Anstieg der Einkaufsmanagerindizes dürften sich die deutschen Unternehmen auch in der ifo-Befragung bereits den vierten Monat in Folge optimistischer gezeigt haben", schrieb Marktstratege Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck.

An den US-Börsen war der S&P 500 am Freitag um 0,7 Prozent auf 5.305 Punkte gestiegen. Der technologielastige Nasdaq legte 1,1 Prozent auf 16.921 Zähler zu. Der Dow Jones Industrial bewegte sich mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 39.070 Punkte kaum. Heute bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt wegen des Memorial Days geschlossen.

In Tokio stieg der Nikkei um 0,3 Prozent auf 38.759 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent höher bei 2.751 Punkten. Sorgen um eine straffere Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) drückten allerdings auf die Stimmung. BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda sagte, dass die Inflationsziele vorsichtig angegangen würden. Einige Herausforderungen seien für Japan nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik "außergewöhnlich schwierig".

Positive Signale im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen Japan, Südkorea und China haben an den chinesischen Märkten für Erleichterung gesorgt. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, bei einem Dreiergipfel der Staats- und Regierungschefs sei in einer gemeinsamen Abschlusserklärung die Wiederaufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen vereinbart worden. Die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.099 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent auf 3.612 Punkte.

Vodafone hat einen Infrastruktur-Vertrag mit einem der größten Wohnungsunternehmen Deutschlands abgeschlossen. Von Juli 2024 an haben 120 000 zusätzliche Wohneinheiten der Vonovia wieder die Möglichkeit, ins Kabel-Glasfasernetz von Vodafone zurückzukehren, wie die Unternehmen mitteilten.

Das Marktsegment ist seit vielen Jahren stark umkämpft. Im Jahr 2013 hatte die damalige UnityMedia, die inzwischen zu Vodafone gehört, den Großauftrag der damaligen Deutschen Annington, heute Bestandteil der Vonovia, an die Deutsche Telekom verloren. Ursprünglich war geplant, dass die Telekom Glasfaserleitungen bis in die Mietwohnungen (FTTH) verlegt. In der Regel blieb es aber bei herkömmlichen Kupferleitungen (DSL).