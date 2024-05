marktbericht Warten auf Konjunktursignale DAX zur Eröffnung niedriger erwartet Stand: 24.05.2024 07:37 Uhr

Zum Wochenschluss dürfte der DAX mit Abschlägen starten, nachdem gestern erneut Zinssorgen belasteten. Heute richten die Investoren den Blick auf Konjunktursignale aus Deutschland: Daten zum BIP im ersten Quartal stehen an.

Die Sorgen über womöglich noch für längere Zeit hohe Zinsen in den USA trüben auch am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss das Bild. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den DAX mit minus 0,48 Prozent auf 18.602 Punkte und damit knapp unterhalb des gestrigen Schlussstandes. Der deutsche Leitindex schloss gestern bei 18.691 Punkten, ein Mini-Plus von 0,06 Prozent. Auf Wochensicht zeichnen sich moderate Abschläge ab.

Seit etwa zwei Wochen bewegt sich der deutsche Leitindex in einer Spanne von 18.600 bis 18.900 Punkten, nun aber könnte es weiter abwärts gehen. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18.892 Punkten rückt damit etwas weiter weg.

Ein positives Signal kommt heute von der deutschen Wirtschaft: Sie ist zu Jahresbeginn leicht gewachsen. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes legte das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu. Details veröffentlicht die Behörde am Freitagmorgen.

Japans Kerninflation hat sich im April den zweiten Monat in Folge verlangsamt. Wie aus Regierungsdaten hervorging, stieg der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex (VPI), der frische Lebensmittel ausschließt, um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im März um 2,6 Prozent gestiegen war. Die Inflationsdaten werden als Schlüssel für weitere Entscheidungen über Zinserhöhungen durch die Bank of Japan angesehen.

An den asiatischen Börsen reichte diese Nachricht aber nicht, um die Zinssorgen zu zerstreuen. Sie haben sich zum Ende der Woche am Freitag schwächer gezeigt. In den USA hatten zuvor starke US-Wirtschaftsdaten die Aussicht auf länger anhaltende Zinserhöhungen untermauert. "Die Daten dieser Woche bestätigen erneut, dass die Fed einfach nicht in der Lage ist, die Geldpolitik zu akkommodieren", sagte Prashant Newnaha, Senior Asia-Pacific Rates Strategist bei TD Securities und fügte hinzu: "Der Markt und die Fed werden einfach warten müssen, bis es Risse auf dem Arbeitsmarkt gibt, um mit einer Lockerung zu beginnen, und im Moment gibt es wenig Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist."

In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 38.649 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent niedriger bei 2.744 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.113 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 3.628 Punkte.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat überraschend die Anträge der Börsen Nasdaq, CBOE und NYSE für börsengehandelte Fonds (ETFs) genehmigt, die an die Kryptowährung Ether gebunden sind. Das könnte den Weg für einen Handel mit solchen Produkten (Ether-Spot-ETFs) noch in diesem Jahr ebnen. Die Genehmigung ist ein großer Überraschungserfolg für die Börsen und die Kryptowährungs-Branche, die noch bis vor wenigen Tagen davon ausgegangen waren, dass die SEC die Anträge ablehnt. Mehrere Investment-Firmen, darunter VanEck, ARK Investments/21Shares und BlackRock, hoffen darauf, nun Produkte auf den Markt bringen zu können, die an Ethereum gebunden sind - die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin.

Die US-Börsen sind am Abend von Inflationssorgen gestoppt worden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Ende bei 39.065 Punkten um 1,53 Prozent leichter. Der breiter gefasste S&P 500-Index verlor 0,74 Prozent auf 5.267 Zähler.

Die Rekordstände an der Technologiebörse Nasdaq gingen im Verlauf ebenfalls wieder verloren. Zum Schluss büßte der Composite-Index 0,39 Prozent, der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,44 Prozent ein.

Der Aufsichtsrat des Industriekonzerns Thyssenkrupp hat gestern einer 20-Prozent-Beteiligung des Energieunternehmens EPCG an der Stahlsparte zugestimmt. Die Entscheidung wurde mit dem Zweitstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter getroffen, wie Thyssenkrupp mitteilte. Bei der strategischen Partnerschaft mit der EPCG-Holding, die dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gehört, soll es vor allem um Energielieferungen gehen. Der EPCG-Anteil soll in Zukunft auf 50 Prozent gesteigert werden und die Stahlsparte dabei verselbstständigt werden.

Die neuesten HBM-Chips des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung sind offenbar bei Tests von Nvidia für den Einsatz in den KI-Prozessoren des US-Unternehmens wegen Problemen bei der Wärmeentwicklung und des Stromverbrauchs durchgefallen. Wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen heute erklärten, sind Samsungs HBM3-Chips der vierten Generation, die derzeit am häufigsten verwendeten Chips in Grafikprozessoren (GPUs) für künstliche Intelligenz, sowie HBM3E-Chips der fünften Generation betroffen.

Der krisengeschüttelte Boeing-Konzern stellt sich auf Belastungen in Milliardenhöhe ein. Im zweiten Quartal dürften, wie bereits in den ersten drei Monaten, Milliarden an Dollar für die Sanierung des Flugzeugbauers vonnöten sein, sagte Finanzchef Brian West gestern. Boeing hadert auch mit zusätzlichen Zertifizierungsanforderungen aus China, nachdem das Land erstmal keine weiteren Boeing-Maschinen annimmt. In einer ersten Reaktion rutschte die Boeing-Aktie deutlich ab.

Die US-Regierung wirft dem Konzertveranstalter Live Nation unfairen Wettbewerb vor und will ihn zerschlagen lassen. Vor allem strebt das Justizministerium an, dass sich Live Nation von der Plattform Ticketmaster trennt, über die online Karten für verschiedene Events verkauft werden. Gestern reichte die Regierung eine entsprechende Klage ein. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück.