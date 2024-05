marktbericht Kursgewinne erwartet Nvidia-Bilanz dürfte DAX ins Plus hieven Stand: 23.05.2024 07:52 Uhr

Starke Zahlen des US-Chipherstellers Nvidia dürften die Anleger heute zurück in den Aktienmarkt locken. Die Fed-Protokolle dämpfen allerdings die Hoffnung auf eine frühe US-Zinswende.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 18.723 Punkte. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18.892 Punkten bleibt nah und somit auch die runde Marke von 19.000 Zählern. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent schwächer bei 18.680 Punkten geschlossen.

Für gute Stimmung am Aktienmarkt dürfte heute die Bilanz des US-Chipherstellers Nvidia sorgen. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Finanzmarktakteure deutlich und hob zudem die Prognose für das laufende Jahr an. Nvidia gilt als einer der wesentlichen Profiteure der aktuellen KI-Euphorie.

Eher dämpfend wirken könnte hingegen die gestrige Veröffentlichung der Protokolle der letzten Notenbanksitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Trotz der zuletzt hartnäckig hohen Inflation setzt die Fed weiterhin auf ein Nachlassen des Preisauftriebs.

Die Teilnehmer gehen demnach davon aus, dass das Inflationsziel von zwei Prozent mittelfristig erreicht werde. Doch räumten sie ein, dass das Abebben der Inflationswelle wahrscheinlich länger dauern dürfte als zunächst angenommen. Händler gingen nach Veröffentlichung der Protokolle weiterhin davon aus, dass eine erste Zinssenkung im September anstehen dürfte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert aus Sicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel dagegen auf eine erste Zinssenkung im Juni zu, sollte es bis dahin nicht noch zu Überraschungen kommen. "Wenn die Inflationsprognosen und die neuen Daten unsere bisherige Sicht bestätigen, dann ist eine Zinssenkung im Juni wahrscheinlich", sagte Schnabel am Mittwochabend in der Fernsehsendung "mex. das marktmagazin" des Hessischen Rundfunks (hr).

"Wir sehen ja inzwischen eine leichte Belebung der Wirtschaft im Euroraum, gleichzeitig geht die Inflation nach wie vor zurück." Insofern könne man gewisse Hoffnung haben, dass es der EZB gelingen werde, zur Preisstabilität zurückzukehren, ohne dass es zu einer Rezession komme.

Die US-Börsen hatten am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle ebenfalls nachgegeben. Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,5 Prozent bei 39.671 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 16.801 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 0,3 Prozent auf 5307 Stellen.

Die über den Erwartungen liegenden Gewinne des US-Chip-Herstellers Nvidia haben den Technologiewerten in Japan bereits Auftrieb gegeben. Der Nikkei legte 0,8 Prozent auf 38.913,48 Punkte zu, der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 2747,49 Zählern.

Geopolitische Spannungen hielten die Anleger dagegen in China in Atem. Nur wenige Tage nach dem Amtsantritt des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te begann die Volksrepublik mit zweitägigen Militärübungen rund um die von der Regierung in Peking beanspruchte Insel. Die Börse in Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 3129,89 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent auf 3653,50 Punkte. Der taiwanische Aktienmarkt zeigte sich dagegen unbeeindruckt und legte zuletzt um 0,3 Prozent zu.

Beim Chip-Hersteller Nvidia laufen die Geschäfte erwähnt besser als gedacht. Der Spezialist für Halbleiter für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) erklärte, im laufenden Quartal mit einem Umsatz von 28 Milliarden Dollar (plus/minus zwei Prozent) zu rechnen, knapp 1,4 Milliarden mehr als von Anlaysten im Schnitt erwartet.

Bereits im abgelaufenen Quartal hatte der US-Konzern den Angaben zufolge mit 26,04 Milliarden Dollar ebenfalls deutlich mehr eingenommen als erwartet. Das war ein Plus von 262 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg um rund 600 Prozent auf knapp 14,9 Milliarden Dollar. Der Konzern teilte zudem mit, einen Aktiensplitt im Verhältnis 1:10 zu planen.

Der US-Konzern Dupont de Nemours will sich in drei börsengehandelte Unternehmen aufspalten. Das Geschäft mit Elektronik und die Wassersparte werde durch eine steuerfreie Transaktion separiert, teilte das Unternehmen mit. Die verbleibenden Bereiche werden sich demnach auf Dinge wie Biopharma und medizinische Geräte konzentrieren.

Zudem wird Konzernchef Ed Breen zum 01. Juni seinen Posten räumen, bleibt aber Verwaltungsratsvorsitzender. Seine Rolle als Vorstandschef übernimmt die bisher an der Spitze des Finanzressorts stehende Lori Koch.

Der US-Pharmakonzern Pfizer will bis Ende 2027 rund 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen. Erste Effekte dürften ab dem kommenden Jahr realisiert werden, teilte das Unternehmen mit. Durch die Restrukturierung erhofft sich der Vorstand Effizienzsteigerungen, während die Netzwerkstruktur geändert und das Produktportfolio überarbeitet werden sollen. Für den harten Sparkurs kalkulieren die Manager rund 1,7 Milliarden Euro als Einmalkosten ein, die vor allem Abfindungs- und Realisierungskosten umfassten, hieß es.