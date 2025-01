marktbericht Leichtes Kursplus erwartet Erholung nach dem DeepSeek-Schock? Stand: 28.01.2025 07:46 Uhr

Wie dominant sind die US-Konzerne im Bereich KI wirklich? Die Furcht vor chinesischer Konkurrenz hat die Aktienmärkte gestern belastet – heute könnte es wieder in die andere Richtung gehen.

Nach den gestrigen Kursverlusten sieht es derzeit so aus, als kehrte der DAX zurück in die Gewinnspur. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 21.345 Punkte. Gestern war der DAX zwischenzeitlich um fast 1,5 Prozent abgesackt und ging schließlich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 21.282 Punkten aus dem Handel. Erst am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei 21.520 Zählern noch ein Rekordhoch erreicht.

Der Hype um DeepSeek, ein kostengünstiges Modell für Künstliche Intelligenz (KI) aus China, hatte Anleger gestern in Atem gehalten. Weltweit stellten Marktteilnehmer die zum Teil KI-getriebenen hohen Bewertungen von Aktien im Technologie- und Energiesektor in Frage.

Besonders hart hatte es den US-Chiphersteller Nvidia erwischt. Der Börsenwert des ungeheuer hoch bewerteten US-Konzerns fiel um 592,7 Milliarden auf 2,8 Billionen Dollar. So viel Börsenwert hatte dem Datenanbieter LSEG zufolge noch nie ein Unternehmen an einem Tag eingebüßt.

"Wir stehen am Anfang einer dringenden Neubewertung eines Narrativs, das den Markt fast zwei Jahre lang fest im Griff hatte", sagte Brent Donnelly von der Handels- und Analysefirma Spectra Markets. Nach Angaben von DeepSeek arbeitet das Open-Source-Modell mit kostengünstigeren Chips und benötigt weniger Daten, was Sorgen um die Gewinne der US-Rivalen schürte.

JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande erinnerte mit Blick auf europäische Halbleiterwerte und DeepSeek-Auswirkungen allerdings an das alte Paradigma, dass Kostensenkungen im Technologiebereich stets zu Marktwachstum führten. Dies werde in diesem Fall mittel- bis langfristig nicht anders sein.

Auch an der Wall Street waren die Kurse gestern aufgrund der Unsicherheiten im KI-Sektor deutlich gefallen. Im Zentrum des Ausverkaufs standen Chiphersteller und Technologieunternehmen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging zwar mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 44.713 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor aber 1,5 Prozent auf 6.012 Punkte, und der technologielastige Nasdaq büßte sogar 3,1 Prozent auf 19.341 Zähler ein.

Die Sorgen um die Dominanz von US-Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) belasten heute auch den japanischen Markt. Während die Börsen in China wegen des Neujahrsfestes geschlossen blieben, fiel der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index um 1,0 Prozent auf 39.174 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte dagegen 0,2 Prozent höher bei 2.762 Zählern.

Getrübt wurde die Stimmung durch Verluste bei den Schwergewichten der Chipbranche, die den Abwärtstrend der Wall Street widerspiegelten: Der Nvidia-Zulieferer Advantest brach um 9,6 Prozent ein, der Technologieinvestor SoftBank Group verlor 4,7 Prozent, während der Rechenzentrumskabelhersteller Furukawa Electric um acht Prozent nachgab. Nvidia-Chips galten bislang als erste Wahl für KI-Anwendungen.

Europas größter Softwarehersteller SAP hat auch im Schlussquartal vom Umstieg seiner Kunden auf Cloudsoftware profitiert. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Die Walldorfer verzeichneten dabei vor allem bei den Aboverträgen für ihre Kernsoftware erneut einen starken Anstieg. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg noch deutlich stärker als der Erlös um 24 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der Nettogewinn schwoll um 35 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro an.

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy kommt nach der Krise durch die spanische Windkrafttochter Gamesa immer besser in die Spur. Das Unternehmen legte gestern Abend gestiegene Zahlen für den Umsatz und den Ertrag im ersten Quartal vor und hob einen Teil der Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 an. Der Umsatz sei auf 8,942 Milliarden Euro gestiegen nach 7,649 Milliarden vor Jahresfrist. Das Ergebnis vor Sondereffekten konnte der Konzern auf 481 (208) Millionen Euro mehr als verdoppeln.