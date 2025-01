600 Milliarden Dollar weg Historischer Kurssturz der Nvidia-Aktie Stand: 28.01.2025 09:29 Uhr

Der Erfolg der KI von DeepSeek hat dem US-Chipkonzern Nvidia den größten Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street beschert. Knapp 600 Milliarden Dollar Börsenwert wurden auf einen Schlag vernichtet.

Das chinesische Startup für Künstliche Intelligenz, DeepSeek, hat zu Wochenbeginn globale Technologieaktien erschüttert - und Fragen über Amerikas technologische Dominanz aufgeworfen. Größter Leidtragender war die Aktie des US-Chipkonzerns Nvidia. Die Papiere des Nasdaq-Konzerns brachen um 17 Prozent auf 118,42 Dollar ein.

Damit wurden auf einen Schlag 589 Milliarden Dollar Börsenwert ausradiert; es war der höchste Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street. Noch nie hatte ein US-Unternehmen an einem Tag so viel Wert verloren - allerdings war auch keins davor jemals so teuer gewesen wie Nvidia mit fast 3,5 Billionen Dollar. Am Ende des gestrigen Handelstages blieb davon "nur" noch eine Marktkapitalisierung von 2,9 Billionen Dollar übrig.

Apple kehrt zurück auf den Börsenthron

Das hat Konsequenzen: Nvidia verliert somit den Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt an Apple. Der Marktwert des iPhone-Konzerns zog gestern um 3,2 Prozent auf 3,46 Billionen Dollar an.

Selbst der Softwareriese Microsoft, dessen Papiere um 2,1 Prozent fielen, zog mit einer Marktkapitalisierung von aktuell noch 3,23 Billionen Dollar ebenfalls an Nvidia vorbei.

DeepSeek braucht keine teuren Chips

Hintergrund der massiven Kapitalverschiebungen ist das neueste KI-Modell des chinesischen Konzerns DeepSeek. Das erst vergangene Woche veröffentlichte Produkt steht bereits an der Spitze der App Store-Rangliste von Apple, wobei Benutzer seine Transparenz loben.

Experten verweisen derweil mit Begeisterung darauf, dass das DeepSeek-Modell extrem kosteneffektiv sei, läuft es doch auf weniger Chips mit deutlich geringerer Leistung.

Hohe Bewertung für Nvidia noch angemessen?

Das ließ am Markt Zweifel an den himmelhohen Bewertungen für Unternehmen wie Nvidia aufkommen. Bislang wurden die Nvidia-Chips als wesentlich für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz angesehen. Der US-Konzern hatte nahezu ein Monopol darauf und führte entsprechend den weltweiten KI-Aktienboom an.

Allein im vergangenen Jahr belief sich das Kursplus der Nvidia-Aktie auf fantastische 171 Prozent. Trotz des gestrigen Kurssturzes liegt das Papier auf Zwölf-Monats-Sicht immer noch knapp 89 Prozent im Plus.

Silicon Valley auf dem Holzweg?

Doch Nvidia ist nicht der einzige westliche Technologie-Konzern, der nun um seine künftigen Gewinne bangen muss: Das DeepSeek-Produkt "ist zutiefst problematisch für die These, dass die erheblichen Investitions- und Betriebsausgaben, die das Silicon Valley getätigt hat, der geeignetste Weg sind, dem KI-Trend entgegenzutreten", sagte Nirgunan Tiruchelvam von Aletheia Capital mit Sitz in Singapur, zu Fortune. "Es stellt die enormen Ressourcen in Frage, die für KI aufgewendet wurden."

Auch der renommierte US-Ökonom Ed Yardeni ist überzeugt: "Das könnten schlechte Nachrichten für die 'Magnificent Seven' sein, die mit ihren teuren Diensten den KI-Markt dominieren wollten." Zu den "Glorreichen Sieben" gehören Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta und Tesla - allesamt namhafte US-Technologiekonzerne, die für ihre Marktdominanz und ihren starken Einfluss auf die Börsenindizes Nasdaq und S&P 500 bekannt sind.

"Glorreiche Sieben" vor Neubewertung?

Nach dem DeepSeek-Schock dürften Anleger in der laufenden US-Berichtssaison bei den Quartalszahlen der "Glorreichen Sieben" besonders genau hinsehen: "Die Frage ist, ob sie enttäuschen werden, weil ihre Investitionen in KI schneller steigen als ihre Einnahmen", betont Yardeni.

Auch wenn noch nicht vollkommen klar ist, was DeepSeek wirklich leisten kann - Fakt ist: Die etablierten Unternehmen müssen künftig mit einem deutlich verschärften Wettbewerb rechnen. Denn DeepSeek zeigt vor allem eines: Es ist möglich, leistungsstarke KI-Modelle zu entwickeln, die weniger kosten.