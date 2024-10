marktbericht Anleger vorsichtig Geht die Hängepartie im DAX jetzt weiter? Stand: 28.10.2024 07:39 Uhr

In dieser Woche steuert die Berichtssaison in den USA mit Zahlen von Microsoft, Apple und Amazon auf einen Höhepunkt zu. Auch die nahende US-Präsidentschaftswahl dürfte im DAX für Zurückhaltung sorgen.

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im DAX eine sachte Gegenbewegung ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex mit plus 0,1 Prozent höher auf 19.487 Punkte. In der Vorwoche hatte der DAX einen Wochenverlust von 1,0 Prozent angehäuft.

Im Bereich zwischen 19.300 und 19.400 Punkten ist der DAX derzeit unterstützt - hier waren in der Vorwoche Käufer eingestiegen. Doch über 19.500 Punkten hatte sich das deutsche Börsenbarometer zuletzt schwergetan. Prallt der DAX auch diesmal an dieser Stelle nach unten ab?

Aus fundamentaler Perspektive sorgen derzeit gleich zwei Faktoren für Zurückhaltung unter den Anlegern. Vor allem in den USA stehen im Wochenverlauf Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Amazon, Apple und Microsoft auf der Agenda. Zudem dürfte auch die in der nächsten Woche anstehende US-Präsidentschaftswahl für Zurückhaltung sorgen.

"Je näher die Präsidentschaftswahl in den USA rückt und eine zweite Amtszeit des Republikaners Donald Trump im Weißen Haus nach Umfragen und Wettquoten wahrscheinlicher wird, umso stärker nimmt die Angst in Deutschland und damit auch an der Frankfurter Börse unter den Anlegern vor diesem Szenario zu", betonte jüngst Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

Von der Wall Street kommen gemischte Signale für den DAX-Handel. Eine Stabilisierung bei den US-Anleiherenditen hatte die Technologiebörse Nasdaq zum Wochenschluss ins Plus gehievt. Der Nasdaq-Index gewann am Freitag bis zu 1,5 Prozent auf 18.690 Punkte und stand damit zeitweise so hoch wie nie. Am Ende schloss das Marktbarometer 0,6 Prozent höher auf 18.518 Zählern.

Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 5.808 Stellen aus dem Handel. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verlor dagegen 0,6 Prozent auf 42.114 Punkte. Nach unten zogen das Börsenbarometer Verluste bei Schwergewichten wie Goldman Sachs und McDonald's.

In Japan feiern die Märkte weiterhin ihr Eigenleben. In Tokio schnellt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zu Wochenbeginn um 1,9 Prozent empor. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag hat die Regierungspartei ihre Mehrheit verloren.

"Das Wahlergebnis selbst ist aufgrund der gestiegenen politischen Unsicherheit zweifellos negativ für den Aktienmarkt", sagt Masahiro Ichikawa vom Finanzdienstleister Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Allerdings liegt dieses große Risikoereignis nun hinter uns, was zu einer gewissen Erleichterung führt. Das und der schwächere Yen treiben die Kurse."

Die chinesischen Börsen finden am Morgen keine gemeinsame Richtung. Während die Shanghaier Börse 0,3 Prozent hinzugewinnt, liegt der CSI 300, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen, 0,2 Prozent im Minus. Jüngste Konjunkturdaten vom Wochenende zeigten, dass die Industriegewinne in China im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,1 Prozent eingebrochen sind.

Im asiatischen Devisenhandel fällt der Yen mit 153,55 Yen je Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Der Euro gibt leicht nach auf 1,0784 Dollar. Die Feinunze Gold kostet knapp 2.737 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Nordseesorte Brent um 4,3 Prozent auf 72,74 Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem sich Israels Reaktion auf einen iranischen Raketenangriff bislang auf Raketenfabriken und andere Einrichtungen in der Nähe von Teheran konzentrierte und nicht auf die Unterbrechung der Energieversorgung.

Im DAX könnten abermals Autowerte einen Blick wert sein. Der Sportwagenbauer Porsche AG will nach einem holprigen dritten Quartal mit einem Endspurt noch seine Jahresziele schaffen. Finanzvorstand Lutz Meschke will mit den vielen Modellwechseln wieder in die Spur kommen. China bleibt vermutlich jedoch auf absehbare Zeit eine Baustelle für die Stuttgarter.

Nachdem sich ein Verdacht auf den Befall mit E.coli-Bakterien laut McDonald's nicht bestätigt hat, will das Unternehmen seinen Hamburger "Quarter Pounder" wieder im gesamten US-Gebiet verkaufen. Tests der Landwirtschaftsbehörde im Bundesstaat Colorado hätten ergeben, dass die für den Burger verwendeten Rindfleischbuletten nicht wie befürchtet mit den Bakterien infiziert seien, teilte das Unternehmen mit.

Der angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing steht Insidern zufolge vor einer massiven Kapitalerhöhung. Die Finanzspritze von über 15 Milliarden Dollar solle heute durch eine Mischung aus Aktienverkäufen und wandelbaren Vorzugsaktien aufgebracht werden, sagt gestern eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Rund neun Jahre nach dem Dammbruch von Bento Rodrigues in Brasilien müssen die verantwortlichen Bergbau-Unternehmen Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe leisten. Die Regierung unterzeichnete mit dem Minenbetreiber Samarco sowie seinen Mutterunternehmen - dem brasilianischen Konzern Vale und dem australisch-britischen Konzern BHP Billiton - die neue Vereinbarung mit der Zahlung von 132 Milliarden Reais (etwa 21 Milliarden Euro).