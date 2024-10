Krise bei Autokonzern VW will laut Betriebsrat mindestens drei Werke schließen Stand: 28.10.2024 12:25 Uhr

"Kein Werk ist sicher" - nach Angaben des VW-Betriebsrats will der Konzern mindestens drei Werke in Deutschland schließen und Zehntausende Arbeitsplätze streichen. Als besonders gefährdet gilt Osnabrück. Die IG Metall kritisiert scharf.

Nach Angaben seines Betriebsrats will der Autokonzern Volkswagen mehrere seiner zehn Werke in Deutschland schließen sowie Zehntausende Arbeitsplätze abbauen. "Der Vorstand will in Deutschland mindestens drei VW-Werke dichtmachen. Er behauptet: Ohne einen solchen Einschnitt geht es nicht", sagte Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft in Wolfsburg. Alle verbleibenden Standorte sollten zudem schrumpfen. Über diese Pläne habe der Konzern nun die Arbeitnehmerseite informiert, so Cavallo.

Pläne nicht "als Säbelrasseln in der Tarifrunde" abtun

"Alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher", so Cavallo weiter. Nähere Angaben macht sie nicht. VW beschäftigt in Deutschland rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in Wolfsburg. Insgesamt betreibt die Marke VW in Deutschland zehn Standorte, davon sechs in Niedersachsen, drei in Sachsen und eins in Hessen. Als besonders gefährdet gilt laut Betriebsrat das Werk in Osnabrück, das kürzlich einen erhofften Folgeauftrag von Porsche verloren hatte.

Zudem plane der Vorstand betriebsbedingte Kündigungen, erklärte Cavallo. Ganze Abteilungen sollten geschlossen oder ins Ausland verlagert werden. Sie warnte davor, die Ankündigungen "als Säbelrasseln in der Tarifrunde abzutun". Zehntausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Den Angaben zufolge präsentierte die Unternehmensspitze ihre Pläne kürzlich dem Gesamtbetriebsrat unabhängig von der Tarifrunde.

VW selbst hielt sich bislang bedeckt. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen rund um die vertraulichen Gespräche mit der IG Metall und dem Betriebsrat auf tariflicher sowie betrieblicher Ebene", erklärte das Unternehmen. Der Konzern stehe aber an einem "entscheidenden Punkt seiner Unternehmensgeschichte", die Lage sei "ernst".

Die IG Metall will die Pläne von VW nicht hinnehmen. "Diese Rabiatpläne des Vorstandes sind in keiner Weise hinnehmbar und ein Bruch mit allem, was wir in den letzten Jahrzehnten im Unternehmen erlebt haben", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. "Das ist ein tiefer Stich in das Herz der hart arbeitenden VW-Belegschaft", sagte Gröger.

Kanzler dringt auf Jobsicherung

Am Mittwoch kommen der Konzern und die Gewerkschaft in Wolfsburg zu ihrer zweiten Tarifrunde zusammen. In der ersten Runde im September hatte VW die Forderungen der IG Metall nach sieben Prozent Erhöhung zurückgewiesen und stattdessen auf Einsparungen gedrängt. Laut Cavallo fordert VW eine pauschale Kürzung des Haustarifs um zehn Prozent und Nullrunden in den kommenden beiden Jahren. Die verbleibenden Mitarbeitenden müssten mit Gehaltseinbußen von bis zu 18 Prozent rechnen, erklärte der Betriebsrat in Wolfsburg.

"Wir erwarten, dass statt Kahlschlagfantasien von Volkswagen und seinem Vorstand am Verhandlungstisch tragfähige Zukunftskonzepte skizziert werden, dort, wo von Arbeitgeberseite bislang wenig mehr als Floskeln präsentiert wurde", betonte Gewerkschafter Gröger. Schon im September hatte VW die seit mehr als 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt. Ab Mitte 2025 wären damit betriebsbedingte Kündigungen möglich.

Die Bundesregierung forderte VW derweil dazu auf, Jobs zu erhalten. Man müsse noch abwarten, was Volkswagen selbst dazu erklärt, sagte ein Regierungssprecher in Berlin mit Blick auf die Angaben des Betriebsrats. Die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu sei aber klar - "nämlich, dass mögliche falsche Managemententscheidungen aus der Vergangenheit nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen dürfen". Es gehe darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern.