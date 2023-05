marktbericht Knapp unterm Rekordhoch DAX-Anleger ganz gelassen Stand: 22.05.2023 07:35 Uhr

Der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA spitzt sich zu. Doch die Märkte scheinen die daraus resultierenden Gefahren nicht mehr allzu ernst zu nehmen. Das Rekordhoch im DAX bleibt in Greifnähe.

Die stockenden Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze sorgen am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn nur für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Der DAX kann sich in der Nähe seines erst am Freitag erzielten neuen Rekordhochs von 16.332 Zählern halten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 16.298 Punkten und damit 0,1 Prozent oberhalb ihres Xetra-Schlusskurses vom Freitagabend.

Zum Wochenschluss hatte das deutsche Börsenbarometer bei 16.332 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt. Mit der Markierung eines Allzeithochs sandte der DAX eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Die positive Charttechnik gibt dem DAX auch zu Wochenbeginn weiter Rückenwind.

Fundamentaler Auslöser der Kursrally war die Aussicht auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit gewesen. Doch die Hoffnungen der Anleger haben sich bislang nicht erfüllt. Heute wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen.

Die Zeit drängt: Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls sich Bidens Team bis dahin nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt - mit verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft und Finanzmärkte.

Der anhaltende Schuldenstreit der US-Regierung hatte zum Wochenschluss auch auf den US-Börsen gelastet: Die drei US-Indizes kippten ins Minus, nachdem Medien über eine Verhandlungspause berichtet hatten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,3 Prozent tiefer auf 33.426 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 12.657 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4191 Punkte ein.

Die negativen Vorgaben von der Wall Street verhindern am Morgen an den asiatischen Börsen größere Ausschläge nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte kurz vor Börsenschluss in Tokio 0,4 Prozent höher. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Der Dollar zeigt im asiatischen Devisenhandel auf breiter Front Schwäche. Parallel dazu kann sich der Euro oberhalb der Marke von 1,08 Dollar etablieren. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0822 Dollar. Am Freitag war der Euro zeitweise bis auf 1,076 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold notiert aktuell bei knapp 1977 Dollar.

Im DAX steht am Morgen die Adidas-Aktie im Fokus. Der Nike-Konkurrent wirft noch in diesem Monat einen Teil der "Yeezy"-Schuhe aus der beendeten Kooperation mit dem Rapper Kanye West auf den Markt. "Einige Yeezy-Produkte" würden Ende Mai über die Adidas-App und online verfügbar sein, teilte der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern am Freitagabend mit. Aus dem Erlös werde Adidas "einen signifikanten Betrag spenden".

Siemens Energy verkauft den von der Tochter Siemens Gamesa gehaltenen Anteil von 32 Prozent an dem Windturbinen-Produzenten Windar Renovables an die britische Bridgepoint. Eine Vereinbarung dazu sei unterzeichnet worden, teilte ein Sprecher von Siemens Energy am Sonntagabend mit. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Eine chinesische Aufsichtsbehörde warnt wegen angeblicher Sicherheitsrisiken vor der Verwendung von Bauteilen des US-Speicherchipherstellers Micron Technology. Die Produkte stellten massive Sicherheitsrisiken für die Lieferkette der kritischen Informations-Infrastruktur der Volksrepublik dar, teilte die Cybersicherheits-Behörde (CAC) am Sonntag mit. Zwischen den Regierungen in Washington und Peking ist ein massiver Streit über Chip-Technologie entbrannt.