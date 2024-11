marktbericht DAX etwas höher erwartet Wehe, wenn Nvidia heute nicht liefert Stand: 20.11.2024 07:30 Uhr

Das Schicksal der globalen Börsen hängt kurzfristig an einem Unternehmen: Sollte der KI-Chip-Spezialist Nvidia heute Abend die Märkte enttäuschen, würde es für den DAX rasch wieder unter 19.000 Punkte gehen.

Die Anleger an der Wall Street haben gestern neuen Mut gefasst: Vor allem Tech-Werte waren im Vorfeld der heutigen Zahlenvorlage des KI-Profiteurs Nvidia stark gefragt. Das hatte auch dem DAX zum Handelsschluss zurück über die vielbeachtete Marke von 19.000 Punkten verholfen.

Zur Wochenmitte scheint die sachte Zuversicht der Anleger zunächst anzuhalten, der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 19.117 Punkten.

Vorsicht ist dennoch angesagt, denn in der Charttechnik gilt: Je öfter eine Unterstützung angegriffen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dem Ansturm der Bären beim nächsten Versuch nicht mehr standhalten kann. Und die 19.000-Punkte-Marke war zuletzt bereits sehr vielen Tests ausgesetzt.

An der Wall Street hatten am Abend Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen den breiter gefassten S&P 500 um 0,4 Prozent auf 5.917 Punkte getrieben. Der technologielastige Nasdaq legte um 1,0 Prozent auf 18.987 Stellen zu. Dagegen ging der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 43.269 Punkten aus dem Handel.

Auch die asiatischen Aktienmärkte können sich am Morgen auf keine gemeinsame Richtung einigen. In Tokio gibt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,3 Prozent nach. Die Börse in Shanghai gewinnt dagegen 0,3 Prozent. Zuvor hatte die chinesische Zentralbank die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen.

Das Highlight des heutigen Börsentages ist aber die mit Spannung erwartete Zahlenvorlage von Nvidia am Abend nach US-Börsenschluss. "Es gibt einige Risiken und Befürchtungen, dass Nvidias Prognose enttäuschen könnte", sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com.

"Das entscheidende Detail ist die Nachfrage nach Chips im nächsten Quartal." Die Aktien von Nvidia, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, werden oft als Barometer für die Entwicklung des Technologiesektors in Richtung KI angesehen.

Der Bitcoin ist gestern Abend erstmals über die Marke von 94.000 Dollar gestiegen. Die Cyberdevise markierte bei 94.078 Dollar ein frisches Rekordhoch und steht im frühen Handel aktuell bei 92.554 Dollar. "Entscheidender Katalysator für die Rally ist und bleibt die Aussicht auf ein kryptofreundliches US-Staatsoberhaupt und die damit im Zusammenhang stehende Hoffnung auf eine Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben im kommenden Jahr", sagt Timo Emden vom Analysehaus Emden.

Für zusätzlichen Rückenwind dürfte ein Bericht der Financial Times gesorgt haben, demzufolge die Trump Media and Technology Group kurz vor der Übernahme der Krypto-Handelsfirma Bakkt Holdings stehen soll.

Der Dollar zeigt im asiatischen Devisenhandel Stärke. Parallel dazu gibt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0588 Dollar nach. Der Goldpreis zieht am Morgen um 0,1 Prozent auf 2.637 Dollar je Feinunze an. Die Bodenbildung seit dem Tief zur Monatsmitte bei 2.537 Dollar setzt sich damit fort.

An den Rohstoffmärkten können die Ölpreise an ihre leichten Gewinne vom Vortag nicht anknüpfen. Rohöl der Nordseesorte Brent büßt 0,1 Prozent auf 73,27 Dollar ein.

Im DAX könnte heute die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Der weltgrößte Flugzeugbauer zeigt sich zuversichtlich, genügend Triebwerke von seinem Zulieferer CFM International zu erhalten, um seine Produktionsziele für 2024 zu erreichen. "Kurzfristig ist es sehr eng ... Ich werde erst Ende November Gewissheit haben", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Ringen um Einschnitte bei VW planen IG Metall und Betriebsrat einen Gegenentwurf zu den vom Konzern geplanten harten Einschnitten. Einen Tag vor der dritten Tarifrunde in Wolfsburg wollen sie heute Eckpunkte eines eigenen Gesamtkonzepts für die Zukunft des Autobauers vorstellen, wie Gewerkschaft und Betriebsrat ankündigten.

Der Probi-Hauptaktionär Symrise will sich seine schwedische Biotech-Beteiligung einverleiben. Der DAX-Konzern will für jede ausstehende Aktie 350 schwedische Kronen (30,24 Euro) in bar zahlen. Die Offerte entspreche einer Prämie von 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag. Insgesamt wird der Probi-Zukauf mit knapp vier Milliarden Kronen (344 Millionen Euro) bewertet.

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines glaubt, Passagiere in der Ersten Klasse mit einem Acht-Dollar-Burger ködern zu können. Ab Dezember werde man zunächst auf längeren Flügen aus Boston einen Cheeseburger der Restaurant-Kette Shake Shack vorbestellen können, teilte Delta mit. Weitere Routen in den USA sollen folgen. Fluggesellschaften versuchen üblicherweise, gerade in der teuren Ersten Klasse mit exklusiven Menüs zu punkten - bis hin zum Kaviar.