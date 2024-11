eilmeldung Autobauer Ford will in Deutschland Tausende Stellen streichen Stand: 20.11.2024 14:57 Uhr

Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen. Der Konzern begründet das unter anderem mit einer schwachen Nachfrage.

Der Automobilkonzern Ford streicht in Deutschland massiv Arbeitsplätze. Insgesamt sollen in Europa bis Ende 2027 rund 4.000 Jobs wegfallen. In Deutschland seien es 2.900 Stellen, die meisten davon im Kölner Werk, so das Unternehmen. Über die Details werde mit der Arbeitnehmervertretung gesprochen.

Der Konzern verwies auf die schwierige Lage der Automobilindustrie in Europa mit einer schwachen Nachfrage, hohen Kosten bei der Umstellung auf die E-Mobilität, einem scharfen Wettbewerb und der Regulierung. Ford beschäftigt nach eigenen Angaben in Köln, Saarlouis und Aachen knapp 16.500 Mitarbeiter.

Ford hatte zuletzt für sein Kölner Werk Kurzarbeit angemeldet. Seit Montag sind davon etwa 2.000 Beschäftigte betroffen.

Hohe Verluste im Pkw-Segment

In Köln sind die Europazentrale und die Produktion von zwei Elektroauto-Modellen angesiedelt. Nach Betriebsratsangaben hat Ford in der Domstadt derzeit rund 11.500 Stellen - das hieße, dass dort etwa jede vierte Ford-Stelle gestrichen werden könnte.

Im Pkw-Segment habe Ford in den vergangenen Jahren hohe Verluste gemacht, hieß es von dem Unternehmen. Dort seien die Kosten der Umstellung auf Elektroautos hoch. Außerdem verwies das Unternehmen auf Stromer-Konkurrenten und strenge CO2-Emissionsziele. Solche Vorgaben sind aus Sicht von Ford ein Hemmschuh für das separate Geschäft mit Verbrennungsmotoren.

