marktbericht DAX tiefer erwartet Anleger reduzieren ihr Risiko Stand: 11.12.2024 07:27 Uhr

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten gehen die Anleger am Aktienmarkt in Deckung. Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel zur Wochenmitte starten.

Nach der Rekordrally zu Monatsbeginn macht sich am deutschen Aktienmarkt allmählich Ernüchterung breit. Vor allem die zunehmend unklaren Zinsperspektiven in den USA drücken auf die Stimmung. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde fast 0,2 Prozent tiefer auf 20.297 Punkte.

Die leichten Verluste an der Frankfurter Börse dürften sich damit fortsetzen: Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex 0,1 Prozent auf 20.329 Zähler eingebüßt, nachdem er zu Wochenbeginn noch bei knapp 20.462 Punkten ein Rekordhoch markiert hatte.

Aus technischer Perspektive war der DAX nach seinem raschen deutlichen Anstieg zuletzt stark "überkauft" - eine Gegenreaktion wundert da kaum. Hinzu kommt die bis Mitte Dezember negative Saisonalität: Traditionell neigt der DAX in den ersten Dezemberwochen zur Schwäche, bevor die Weihnachtsrally startet.

Aus fundamentaler Perspektive sind es vor allem die heute Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten für November, die die Anleger zur Vorsicht mahnen. Investoren sehen darin einen wichtigen Fingerzeig für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Sollte die Inflation höher als erwartet ausfallen, könnte es für eine an den Märkten bereits eingepreiste Zinssenkung in der folgenden Woche eng werden.

An der Wall Street wollten sich die Anleger gestern daher nicht mehr vorwagen, die großen Indizes weiteten ihre Verluste vom Wochenauftakt aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,4 Prozent auf 44.247 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 21.368 Zähler nach unten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,3 Prozent auf 6.034 Punkte.

In Asien tut sich am Morgen per saldo wenig. In Tokio liegt der japanische Leitindex Nikkei 0,1 Prozent im Minus. Die Börse in Shanghai gewinnt aktuell 0,2 Prozent. In Seoul geht die Kurserholung nach den Jahrestiefs wegen der Staatskrise weiter.

Die Ölpreise steigen am Morgen leicht an, Anlege setzen auf eine steigende Nachfrage aus China. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,5 Prozent auf 72,57 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,6 Prozent fester bei 68,98 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar weiterhin Stärke. Parallel dazu gibt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0525 Dollar nach. Gold verbilligt sich am Morgen etwas: Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls fällt um 0,3 Prozent auf 2.688 Dollar.

Im DAX steht Adidas im Fokus. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern hat nach eigenen Angaben Ärger mit dem Zoll und dem Finanzamt. Am Abend bestätigte Adidas einen Bericht des "Manager Magazins", wonach es am Dienstag in der Konzernzentrale in Herzogenaurach und an weiteren Standorten eine Durchsuchung gegeben habe. Dabei sei es um die "Einhaltung von zoll- und steuerrechtlichen Vorschriften bei der Einfuhr von Produkten nach Deutschland" gegangen.

Die Anteilseigner des Großhändlers Metro müssen ohne Dividende auskommen. Der Düsseldorfer Konzern lässt die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023/24 (Ende September) ausfallen. Metro schrieb unter dem Strich einen Verlust von 125 Millionen Euro, beim für die Dividende entscheidenden Ergebnis je Aktie verzeichnete der Konzern ein Minus von 33 Cent.

Der US-Autoriese General Motors gibt nach Ausgaben von rund zehn Milliarden Dollar den Traum von selbstfahrenden Robotaxis auf. Stattdessen will der Konzern auf Assistenzsysteme setzen, die irgendwann autonomes Fahren in privaten Autos ermöglichen sollen. Die Kehrtwende soll eine Milliarde US-Dollar jährlich einsparen, wie GM mitteilte.

Der Flugzeugbauer Boeing > hat im November nur 13 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit so wenig, wie in den vergangenen vier Jahren nicht. Derweil läuft die Produktion nach einem 53-tägigen Streik wieder nach und nach an, wie das Unternehmen gestern mitteilte. Die im vergangenen Monat ausgelieferten Flugzeuge seien alle vor dem Streik gebaut worden, erklärte Boeing.