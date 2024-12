Milliardengeschäft Zalando übernimmt Modehändler About You Stand: 11.12.2024 10:36 Uhr

Der DAX-Konzern Zalando will den Konkurrenten About You übernehmen. Der Versandkonzern Otto verkauft seine Anteile. Das Geschäft hat einen Umfang von über einer Milliarde Euro.

Der Online-Versandhändler Zalando hat die Übernahme seines Konkurrenten About You angekündigt. Zalando beabsichtige, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 Prozent des Aktienkapitals von About You abzugeben, teilten beide Unternehmen heute mit. Die Hauptaktionäre von About You, der Versandhändler Otto, die Familie Otto, die Investmentfirma Heartland und die Gründer und Chefs der Firma, haben sich demnach bereits verpflichtet, ihre Aktien an Zalando zu verkaufen. Sie halten den Angaben zufolge 73 Prozent.

Je About-You-Aktie bietet der DAX-Konzern 6,50 Euro, das entspricht einem Aufschlag von rund 67 Prozent auf den Kurs von Dienstagabend, der bei 3,90 Euro lag. Insgesamt wird About You damit auf Basis der ausstehenden Aktien mit 1,13 Milliarden Euro bewertet. About You war im Juni 2021 mit einem Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie an die Börse gegangen.

Synergien im Firmenkunden-Geschäft erwartet

"Zalando und About You bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten", erklärten die beiden Unternehmen. Durch den Zusammenschluss ihrer Angebote könnten beide Versandhändler "die individuellen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden und Partnern noch gezielter bedienen und einen größeren Anteil des europäischen Marktes für Mode- und Lifestyle-E-Commerce abdecken".

Von dem Deal erhofft sich Zalando einen zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Millionen Euro pro Jahr. Synergien seien vor allem im Firmenkunden-Geschäft zu erwarten. Die beiden Sparten "Scayle" von About You und "Zeos" von Zalando bieten anderen Unternehmen Shop-Software und Logistik-Dienstleistungen an. "Scayle" ist für About You der Wachstumstreiber.

Zalando erreicht 10 Milliarden Euro Umsatz

Zalando mit Sitz in Berlin war 2008 gegründet worden und hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen aktive Kunden in 25 europäischen Märkten. Für das Unternehmen arbeiten mehr als 15.000 Menschen, der Umsatz im vergangenen Jahr betrug insgesamt rund zehn Milliarden Euro.

About You mit Sitz in Hamburg war 2014 von Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese als Tochtergesellschaft von Otto gegründet worden. Sie sind nach wie vor an der Firma beteiligt und leiten sie. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug 1,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit 1500 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben in 29 europäischen Ländern aktiv.

Otto-Gruppe Nummer eins in Deutschland

Laut der Branchenzeitung "Textilwirtschaft" war auf dem deutschen Modemarkt die Otto-Gruppe im vergangenen Jahr die Nummer eins. Das Hamburger Unternehmen erzielte 2023 mit dem Verkauf von Bekleidung, Schuhen und Accessoires hierzulande einen geschätzten Umsatz von 4,5 Milliarden Euro. Otto verzeichnete demnach im Vergleich mit dem Vorjahr ein Minus von gut 2 Prozent, führt das Ranking jedoch weiterhin mit großem Abstand an.

Auf dem zweiten Platz unter den größten Modeeinzelhändlern war H&M mit einem Umsatz von 3,07 Milliarden Euro. Die schwedische Modekette überholte damit Zalando und verdrängte das Unternehmen auf den dritten Platz. Der Online-Modehändler aus Berlin setzte im Jahr 2023 laut "Textilwirtschaft" 3 Milliarden Euro um und damit knapp 7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Am stärksten zugelegt in der Spitzengruppe hat das Shoppingportal Shein. Das asiatische Unternehmen steigerte seine Erlöse in Deutschland um 49 Prozent auf rund 2 Milliarden Euro und kletterte vom 11. auf den 7. Rang.