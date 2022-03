Marktbericht DAX vor Kurssturz Anleger fürchten Atom-GAU Stand: 04.03.2022 07:49 Uhr

Berichte über heftige Kämpfe in der Nähe eines Atomkraftwerks in der Ukraine haben die Märkte aufgeschreckt. Anleger fürchten einen nuklearen Fallout. Der DAX steht vor einem neuen Kurssturz.

Nach Berichten über Kämpfe nahe Europas größtem Atomkraftwerk droht dem DAX der nächste Kurseinbruch. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,7 Prozent tiefer bei 15.430 Punkten. Er würde damit das erst gestern aufgestellte Jahrestief bei 13.669 Zählern um mehr als zweihundert Punkte unterbieten.

Bei Angriffen der russischen Invasionstruppen nahe dem Atomkraftwerk bei der südukrainischen Großstadt Saporischschja soll nach Angaben der örtlichen Verwaltung ein Feuer ausgebrochen sein.

DAX-Verluste schon bei über sechs Prozent "Die Märkte sind besorgt über den nuklearen Fallout. Das Risiko besteht darin, dass es zu einer Fehleinschätzung oder Überreaktion kommt und der Krieg sich verlängert", sagte Vasu Menon, Anlagestratege bei der OCBC Bank. Die Anleger scheuten daher das Risiko. Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex am späten Nachmittag heftig unter Druck geraten und mit einem Minus von 2,2 Prozent aus dem Handel gegangen. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine summieren sich die Verluste damit inzwischen auf etwas mehr als sechs Prozent.

Kurseinbruch im Nikkei Die Berichte über heftige Kämpfe in der Nähe eines Atomkraftwerks in der Ukraine haben bereits an den asiatischen Börsen am Morgen für schwere Verluste gesorgt. An der asiatischen Leitbörse in Tokio brach der 225 Werte umfassende japanische Nikkei um 2,2 Prozent auf 25.985 Punkte ein. Die Shanghaier Börse lag 0,9 Prozent im Minus, der Hang Seng in Hongkong rutschte um 2,5 Prozent ab.

Ölpreise springen hoch Die neuen Ukraine-Ängste sorgen derweil für einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise. Der Preis für ein Barrel Brent schnellt 0,9 Prozent auf 111,47 Dollar empor. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet mit 109,02 Dollar 1,3 Prozent mehr. Die steigenden Energiepreise schüren weiter die Ängste der Investoren vor einer Stagflation, also vor einer Inflation in Kombination mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung.

Dow Jones und Nasdaq mit Verlusten Die Vorgaben von der Weltleitbörse in New York verlieren angesichts der neuen Entwicklungen in der Ukraine an Bedeutung, sind aber ebenfalls nicht dazu angetan, die globalen Aktienmärkte zu stützen. Geopolitische Sorgen sorgten im späten Handel an den US-Börsen für Kursverluste. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gab 0,3 Prozent auf 33.794 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq verringerte sich um 1,6 Prozent auf 13.537 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4363 Punkte ein. S&P sieht erhöhtes Pleiterisiko für Russland An den Devisenmärkten steht der russische Rubel weiter unter Druck. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat Russlands Kreditwürdigkeit aufgrund neuer westlicher Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine weiter abgestuft von "BB+" auf "CCC-. Das Rating liegt damit nur noch knapp über der Kategorie für Zahlungsunfähigkeit.

Euro so billig wie seit Sommer 2020 nicht mehr Die Flucht der Anleger in sichere Häfen hält unvermindert an. Das stärkt dem US-Dollar den Rücken. Im Gegenzug fällt der Euro bis auf 1,1011 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2020. Der Goldpreis rangiert weiter auf seinem erhöhtem Niveau der vergangenen Tage. Aktuell kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1935 Dollar.

Daimler Truck und Hannover Rück kommen in den Dax Der vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer Daimler Truck und der Versicherer Hannover Rück steigen in die erste Börsenliga auf. Die Aufnahme in den DAX erfolgt zum 21. März. Weichen müssen der Konsumgüterkonzern Beiersdorf und der Energiekonzern Siemens Energy. Sie steigen ab in den MDAX.

RTL, Sixt und Siltronic bald im MDAX Daneben notieren bald drei weitere Unternehmen im Index mittelgroßer Werte, die sich bisher eine Liga tiefer im SDAX befanden. Dabei handelt es sich um den Medienkonzern RTL, den Autovermieter Sixt und den Wafer-Hersteller Siltronic. Ihren Platz räumen müssen dafür der Spezialsoftware-Anbieter Compugroup, die zum Autozulieferer Faurecia gehörende Hella und der Autohändler Auto1.

Tesla: Gigafactory-Genehmigung wird erwartet Rund acht Monate nach dem ursprünglich geplanten Produktionsstart der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin wird die Genehmigung des Landes Brandenburg erwartet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird mit einem positiven Bescheid für Tesla gerechnet, aber auch mit vielen Auflagen.