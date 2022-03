Index-Zusammensetzung Zwei Konzerne neu im DAX Stand: 04.03.2022 10:38 Uhr

Im deutschen Leitindex DAX gibt es zwei Veränderungen: Neu dabei sind ab dem 21. März Daimler Truck und Hannover Rück. Andere Unternehmen müssen dafür weichen.

Von Volker Hirth, ARD-Börsenstudio

Vor allem der Aufstieg von Daimler Truck beeindruckt: Ende 2021 wurde der vom damaligen Daimler-Konzern abgespaltene Lkw-Hersteller erstmals an der Börse gelistet, schon am 11. Februar gelang der Aufstieg in den MDAX - und nun wird es sogar die Eliteliga DAX sein. Die Aktie von Daimler Truck hatte sich zunächst sehr gut entwickelt, ist aber jetzt in den Turbulenzen des Ukraine- Krieges wie viele andere Papiere abgesackt.

Marktkapitalisierung und Profitabilität entscheiden, wer zu den Top-40-Unternehmen gehören darf, die im DAX notiert werden. Ebenso wie der Lkw-Hersteller wird nun ab dem 21. März auch die Hannover-Rück-Aktie im DAX gehandelt. Neben Munich Re ist es der zweite Rückversicherer im deutschen Leitindex.

Beiersdorf und Siemens Energy müssen weichen

Weichen müssen für die beiden Neulinge Beiersdorf und Siemens Energy. Da die nun in den MDAX wandern, werden auch dort Unternehmen verdrängt. Zum Beispiel der Autozulieferer Hella und der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group.

Die Index-Zugehörigkeit der Unternehmen ist wichtig, weil sie so mehr oder auch weniger ins Blickfeld geraten. Wenn Index-Fonds bestimmte Indizes abbilden, dann werden im Zuge dessen auch die neu gelisteten Unternehmen ins Portfolio genommen, mit in der Regel deutlichem Einfluss auf den Aktienkurs.