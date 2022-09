Marktbericht Wegen Nord Stream 1 DAX vor heftigem Kurseinbruch Stand: 05.09.2022 07:39 Uhr

Der DAX steht vor einem drastischen Kurssturz. Nach dem Betriebsstopp der Gaspipeline Nord Stream 1 fürchten Anleger verheerende wirtschaftliche Konsequenzen für Deutschland und Europa.

Am deutschen Aktienmarkt werden zu Wochenbeginn herbe Verluste erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 3,4 Prozent tiefer bei 12.612 Punkten. Damit würden die am Freitag eingefahrenen Gewinne von 3,3 Prozent auf 13.050 Punkte auf einen Schlag komplett vernichtet. Tatsächlich haben sich die Aussichten für die deutschen Standardwerte seither deutlich eingetrübt.

Anleger fürchten Gaskrise und Konjunktureinbruch

Am Freitagabend nach XETRA-Börsenschluss hatte der russische Staatskonzern Gazprom mitgeteilt, dass die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach einer angeblichen Wartungspause entgegen vorherigen Ankündigungen doch nicht wieder aufgenommen werden. Damit stürzt Russland die europäischen Volkswirtschaften vollends in die Energiekrise.

Experten und Anleger fürchten nun erst recht einen konjunkturellen Einbruch. Zugleich dürften die steigenden Energiepreise die Inflation weiter anheizen und die Notenbanken zu einer noch strafferen Geldpolitik zwingen, so das düstere Szenario, das zu Wochenbeginn an den Märkten gehandelt wird.

DAX auf Kurs gen Jahrestief Der charttechnisch ohnehin angeschlagene deutsche Leitindex dürfte unter diesen Voraussetzungen seine Jahrestiefs vom Mai und Juli bei 12.400 Punkten schon bald einer Belastungsprobe unterziehen. In der Vorwoche war der DAX dieser Marke zwar gefährlich nahe gekommen, konnte sich aber schließlich an der 12.600er-Marke fangen und stabilisieren. Energiekrise in Europa belastet Nikkei Die Energiekrise in Europa lässt auch die Anleger an den asiatischen Börsen nicht kalt. Nachrichten über weitere Lockdowns wegen des Coronavirus in China tragen zu der nervösen Stimmung bei. Der 225 Werte umfassende Nikkei liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio bei 27.645 Punkten und damit ganz in Nähe seines Vortagesschlusskurses. "Europa sieht sich mit düsteren Energieaussichten konfrontiert, und es gibt zahlreiche Berichte über Unternehmen, die ihre Produktion zurückfahren", sagte Tapas Strickland von der NAB. "Und die EZB wird diese Woche zweifellos eine Zinserhöhung beschließen." Zuletzt wurde am Geldmarkt eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten in der Eurozone eingepreist.

Deutliche Kursverluste an der Wall Street Auch von der Wall Street kommen negative Impulse für die europäischen Märkte. Zum Wochenschluss hatten Gaskrise, Inflationsschock und Rezessionssorgen den Anlegern abermals die Stimmung verdorben. Nach anfänglichen Kursgewinnen infolge robuster US-Arbeitsmarktdaten drehten die Indizes am Freitag ins Minus. Der Dow Jones der Standardwerte schloss 1,1 Prozent tiefer auf 31.318 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 11.630 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3924 Punkte ein.

Euro fällt auf 20-Jahres-Tief Der "sichere Hafen" US-Dollar ist heute im asiatischen Devisenhandel gefragt, während die europäische Gemeinschaftswährung deutlich unter Druck steht. Der Euro fällt erstmals seit 20 Jahren unter die Marke von 0,99 Dollar. Im Tief werden für einen Euro nur noch 0,9888 Dollar gezahlt.

Aktien von RWE und E.ON brechen ein Die geplante Abschöpfung von Zufallsgewinnen von Energiefirmen löst einen Ausverkauf bei RWE und E.ON aus. Die Aktien der beiden Versorger fallen vorbörslich um bis zu 7,3 Prozent. Die Idee sei zwar nicht neu, werde nun aber konkret, sagt ein Börsianer.

Siemens Energy zurück im DAX erwartet Der Kochboxenlieferant Hellofresh muss seinen Platz in der ersten Börsenliga im September wohl räumen. Laut aktuellen Berechnungen der Investmentbank Stifel kehrt dafür die erst im März abgestiegene Siemens Energy wieder in den DAX zurück. Die Deutsche Börse wird mögliche Index-Änderungen heute Abend nach Handelsschluss mitteilen. In Kraft treten sie dann zum Montag, den 19. September.

Bayer zahlt 40 Millionen Dollar bei US-Vergleich Der Bayer-Konzern hat wegen angeblicher illegaler Provisionen und Falschangaben bei der Vermarktung bestimmter Medikamente einem millionenschweren Vergleich in den USA zugestimmt. Bayer zahle zur Beilegung der Verfahren rund 40 Millionen Dollar, teilte das Justizministerium am Freitag (Ortszeit) in Washington mit. Ein Schuldgeständnis gab das Unternehmen nicht ab.