Marktbericht Der DAX dürfte sich erholen Der DAX dürfte sich erholen Stand: 02.09.2022 07:50 Uhr

An der Frankfurter Börse steigen nach kräftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage die Chancen für einen positiven Wochenausklang. Vor dem Start des Xetra-Handels greifen Anleger beherzt zu.

Die Aktienkurse dürften sich zu Handelsbeginn nach oben bewegen, im vorbörslichen Handel dominieren jedenfalls die positiven Vorzeichen. Die DAX-Indikationen liegen laut Banken und Brokern derzeit bei rund 12.789 Punkten und damit 1,3 Prozent höher als gestern.

Arbeitsmarktdaten voraus

Im Blick steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für den August. Fällt dieser stark aus, dürfte sich die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) mit ihrem straffen Zinsanhebungskurs bestätigt sehen. Eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte dürfte auf der nächsten Fed-Sitzung im September dann wohl beschlossene Sache sein, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

Ziel der Währungshüter ist die Eindämmung der hohen Inflation. Die Aktienmärkte stehen wegen des straffen geldpolitischen Kurses stark unter Druck. Laut Marktbeobachtern dürften nach den jüngsten Verkäufen inzwischen aber viele negative Einschätzungen bereits in den Kursen enthalten sein.

Richtungsänderung an der Wall Street

Die Vorgaben fallen positiv aus: Der amerikanische Leitindex Dow Jones beendete gestern eine viertägige Verlustserie und schloss moderat im Plus. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt ging gestern ein halbes Prozent höher bei 31.656 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3966 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq gab der Composite-Index 0,3 Prozent auf 11.785 Punkte nach.

Läuft die Konjunktur zu gut?

Überraschend gute US-Konjunkturdaten sorgten im Handel zwischenzeitlich für Abwärtsdruck, da sie von den Anlegern als Zeichen für einen größeren Spielraum der Fed für deutliche Zinserhöhungen gewertet wurden. So trübte sich die Stimmung in der Industrie im August überraschend nicht weiter ein, wie das Institut for Supply Management mitteilte. Zudem erholten sich die Auftragseingänge. Auch der Unterindikator für den Arbeitsmarkt legte zu.

Der Jobmotor laufe weiter auf vollen Touren, sagte Ronald Temple vom Vermögensverwalter Lazard. "Selbst wenn die Daten am Freitag den Aufbau von nur 200.000 bis 250.000 Stellen zeigen, wäre der Arbeitsmarkt immer noch zu stark, um die Inflation zu kontrollieren. Das bedeutet, dass die Notenbank Fed noch Arbeit vor sich hat." Experten erwarten für August den Aufbau von 300.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, etwas mehr als halb so viel wie im Vormonat.

Steigende Renditen bei Anleihen

Amerikanische Staatsanleihen litten weiterhin unter der Aussicht auf deutliche Leitzinserhöhungen. Die Kurse der Papiere gaben nach, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,26 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit etwa zwei Monaten.

Der Euro geriet nach den robusten US-Konjunkturdaten dagegen unter Druck, erholte sich aber in der vergangenen Nacht etwas. Am Morgen notiert die europäische Währung bei rund 0,9970 US-Dollar.

Lululemon übertrifft Erwartungen

Der Yoga-Bekleidungshersteller Lululemon Athletica erhöhte seine Jahresprognose für Gewinn und Umsatz. Die starke Nachfrage zahlungskräftiger Kunden nach Yoga-Produkten mache die Einbußen beim Erlös durch Haushalte mit geringeren Einkommen mehr als wett. Das Unternehmen sagt nach einem starken zweiten Quartal nun einen Gewinn je Aktie von 9,75 bis 9,90 Dollar voraus nach zuvor 9,35 bis 9,50 Dollar. Beim Nettoumsatz peilt Lululemon für das Gesamtjahr 7,87 bis 7,94 Milliarden Dollar nach zuvor 7,61 bis 7,71 Milliarden Dollar an. Die Aktien sprangen im nachbörslichen Handel um fast acht Prozent an.

Broadcom wächst

Der Halbleiterkonzern Broadcom überraschte mit einer Umsatzprognose über den Expertenerwartungen und verwies dabei auf eine starke Nachfrage nach seinen Netzwerk- und Server-Chips. Hintergrund seien fortgesetzte Investitionen der Kunden in neuste Technologien, erklärte Konzernchef Hock Tan. Für das laufende Quartal werde der Umsatz etwa 8,9 Milliarden Dollar betragen, während Analysten 8,7 Milliarden Dollar erwarten. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz um ein Viertel auf knapp 8,5 Milliarden Dollar gestiegen - mehr als prognostiziert. Die Aktie stieg nachbörslich rund zwei Prozent.