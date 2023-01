Selbst nach zwei Wochen Rally und einem Kursgewinn von über acht Prozent sind die DAX-Bullen offenbar immer noch nicht müde. Der deutsche Leitindex dürfte mit Gewinnen in die neue Woche starten.

Der deutsche Leitindex dürfte seine Klettertour zu Wochenbeginn zunächst ungebremst fortsetzen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.140 Punkten.

Heute muss der DAX jedoch auf weitere Impulse von der Weltleitbörse in New York verzichten: Die Wall Street bleibt wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen.

Mit der angelaufenen Berichtssaison dürften in der neuen Börsenwoche Quartalszahlen von Unternehmen stärker in den Fokus der Investoren rücken und Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund drängen. Morgen stehen mit Goldman Sachs und Morgan Stanley weitere Banken mit Quartalszahlen im Blick.

Nikkei wegen Bank-of-Japan-Spekulationen tief im Minus

Negative Vorgaben kommen derweil von der Börse in Tokio: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel um 1,1 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 25.822 Punkte. Anleger reagierten besorgt auf Gerüchte, dass die Bank of Japan heute eine Dringlichkeitssitzung zu ihrer überdimensionierten Stimulierungspolitik abhalten wolle.

Kursgewinne gab es dagegen an den China-Börsen: Die Börse in Shanghai lag 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,0 Prozent.