Der DAX dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Eine Pause haben sich die DAX-Bullen nach der furiosen Rally der Vortage aber auch redlich verdient.

Am deutschen Aktienmarkt nähert sich eine weitere starke Woche ihrem Ende. Der DAX dürfte seine jüngsten Gewinne zunächst halten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde leicht oberhalb seines gestrigen Schlusskurses von 15.058 Punkten.

Nikkei schließt deutlich im Minus

Von den asiatischen Börsen kommen gemischte Vorgaben für den europäischen Aktienhandel. An der Börse in Tokio sorgte der starke Yen für deutliche Kursverluste. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Minus von 1,2 Prozent auf 26.120 Punkte ins Wochenende. An den China-Börsen ging es dagegen leicht aufwärts. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.