Marktbericht Aufatmen an den Börsen Geht die DAX-Rally in die Fortsetzung? Stand: 30.05.2022 07:43 Uhr

Die angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Shanghai sorgen für gute Laune an den Börsen. Das dürfte die laufende DAX-Rally nochmals beflügeln. Der deutsche Leitindex nimmt die 14.500 Punkte ins Visier.

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 14.544 Punkten. Rückenwind für den DAX kommt am Morgen von positiven Vorgaben der Aktienmärkte in Übersee. Von Mittwoch an soll in der chinesischen Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai der bereits zwei Monate andauernde Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden.

Positive Charttechnik im DAX Aus technischer Perspektive schöpfen die deutschen Standardwerte weiterhin Kraft aus dem an Christi Himmelfahrt vollzogenen Sprung über die Widerstandszone bei 14.200 Punkten. Das hatte dem DAX bereits am Freitag mächtig Auftrieb gegeben, am Ende des XETRA-Handels stand ein Plus von 1,6 Prozent auf 14.462 Punkte. Die nächste Barriere für die DAX-Bullen lauert nun bei der runden Marke von 14.600 Zählern, in deren Dunstkreis die beiden April-Hochpunkte verlaufen.

Nikkei liegt klar im Plus Gute Vorgaben für den DAX kommen von den Asien-Börsen. Die angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Shanghai geben den Aktienmärkten in der Region Auftrieb. Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, gewinnt zur Stunde 0,5 Prozent. Der japanische Nikkei liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 2,2 Prozent höher. Zudem hoffen Anleger mit Blick auf das in der Vorwoche veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung auf eine nur graduelle Straffung der US-Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation. "Die Hoffnungen, ob naiv oder nicht, auf eine Pause im Straffungszyklus der Fed bereits im September, schwingen weiter mit", sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei NAB.

Dow und Nasdaq mit hohen Gewinnen Auch an der Wall Street war zum Wochenschluss der Optimismus zurückgekehrt. Anleger sahen am Freitag Anzeichen dafür, dass die Inflation womöglich bereits ihren Höhepunkt erreicht hat. Auch wuchs die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre geldpolitischen Zügel anziehen kann, ohne damit die Wirtschaft in eine Rezession zu drängen. Alle drei großen Indizes beendeten die mit sieben Wochen längste Serie von Verlust-Wochen seit Jahrzehnten. Der Dow Jones gewann 1,7 Prozent auf 33.212 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,5 Prozent auf 4158 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,3 Prozent auf 12.131 Punkte vor.

Apple und Tesla stark gefragt Von den großen Tech-Konzernen legten die Aktien von Apple (4,1 Prozent), Microsoft (2,7 Prozent) und Tesla (7,3 Prozent) deutlich zu. Heute findet in den USA wegen des Feiertags Memorial Day kein Handel statt.

Siemens erhält größten Auftrag der Firmengeschichte Der Industriekonzern Siemens hat einen weiteren Milliardenauftrag aus Ägypten unter anderem für ICE-Züge erhalten. Zusammen mit zwei Partnern unterzeichnete der DAX-Konzern einen Vertrag über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt. Dabei entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro.

Volkswagen hält an Fabrik in Uiguren-Region Xinjiang fest Der DAX-Konzern Volkswagen will sich trotz Berichten über Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren nicht aus der chinesischen Provinz Xinjiang zurückziehen. Wirtschaftlich spiele der Standort in Xinjiang für Volkswagen eher eine unbedeutende Rolle, sagte VW-Chef Herbert Diess dem "Handelsblatt". VW könnte das Werk dicht machen. "Aber wir tun es nicht, weil wir glauben, dass unsere Präsenz Positives bewirkt", sagte Diess.

Traumstart für Paramount-Film "Top Gun: Maverick" Der neue Tom-Cruise-Film "Top Gun: Maverick" hat am Wochenende in Nordamerika 134 Millionen Dollar eingespielt und dem Schauspieler einen persönlichen Eröffnungsrekord beschert. Der Paramount-Streifen dürfte zudem eine neue Höchstmarke von 151 Millionen Dollar an Kartenverkäufen für ein langes Memorial-Day-Wochenende erzielen.

Ryanair fordert niedrigere Flughafengebühren am BER Nach der Teilrückzugsankündigung von Easyjet fordert die Fluggesellschaft Ryanair niedrigere Gebühren am Hauptstadtflughafen BER. "Die Regierung und der Flughafen Berlin sollten jetzt handeln", teilte das irische Unternehmen mit. Sie sollten wettbewerbsfähige Flughafenentgelte anbieten, damit der Luftfahrtsektor am Standort nicht auf das Niveau deutlich kleinerer Städte schrumpfe.

Easyjet streicht mehr als 200 Flüge Der britische Billigflieger Easyjet hat für die kommenden knapp zwei Wochen mehr als 200 Flüge gestrichen. Dies sei notwendig, um einen verlässlichen Service aufrechterhalten zu können, teilte das Unternehmen mit. Pro Tag sollen bis zum 6. Juni etwa 24 Flüge vom Londoner Flughafen Gatwick betroffen sein. Neben den anstehenden Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. stehen in England auch Schulferien an.

Umweltschützer kritisieren Tesla-Pläne Umweltschützer kritisieren Pläne zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zur Erweiterung des Tesla-Geländes in Grünheide bei Berlin. Ein Teil des Areals sei ein Wasserschutzgebiet, das die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart verbiete, teilte der Verein für Natur und Landschaft Brandenburg mit. Tesla will dort einen Güterbahnhof, Logistikflächen und Stellplätze bauen.