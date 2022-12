Marktbericht DAX vor neuem Kurseinbruch Bank of Japan schockt die Märkte Stand: 20.12.2022 07:31 Uhr

Mit einem überraschenden Strategiewechsel hat die japanische Zentralbank am Morgen Schockwellen durch die Märkte geschickt. Der DAX dürfte mit heftigen Kursverlusten in den Tag starten.

Wieder gehen die Kurse in die Knie. Und wieder ist es eine Notenbank, die die Anleger in Panik versetzt. Der Strategiewechsel der japanischen Notenbank hin zu einer strafferen Geldpolitik hat viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Der DAX dürfte mit einem deutlichen Abschlag in den Handel starten. Aktuell taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 1,5 Prozent tiefer bei 13.730 Punkten.

DAX auf Kurs gen 200-Tage-Linie Mit dem sich abzeichnenden neuerlichen Kurseinbruch dürfte der DAX sein Bewegungstief vom vergangenen Freitag bei 13.815 Zählern deutlich unterschreiten und damit ein negatives technisches Signal senden. Als nächste Unterstützung kommt nun die 200-Tage-Linie ins Visier der Anleger. Der gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage, der als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt, verläuft aktuell bei gut 13.560 Punkten. Japanische Notenbank verunsichert Anleger Die Bank of Japan (BoJ) entschied heute nach zweitägiger Sitzung, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu lockern. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Die Entscheidung überraschte selbst Ökonomen. Bis zu diesem Tag hatte die BoJ stets betont, als einzige große Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten.

Nikkei stürzt ab Die Reaktion des heimischen Finanzmarktes fiel drastisch aus: Der Yen zog zum Dollar deutlich an, die Renditen der Staatsanleihen legten ebenfalls stark zu, während der Nikkei-Index an der Tokioter Börse um 2,5 Prozent auf 26.568 Punkte einbrach.

Negative Vorgaben von Dow und Nasdaq Auch von der Wall Street kommen negative Vorgaben. Die wichtigen US-Indizes hatten am Vorabend ihre Korrektur noch ausgeweitet. Rezessionssorgen hätten den Markt im Griff, hieß es bei der Credit Suisse. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 32.757 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 10.546 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3817 Punkte ein. Damit sind die Indizes laut Experten zwei Wochen vor Jahresende auf dem besten Weg, ihre größten jährlichen prozentualen Verluste seit der Finanzkrise 2008 zu verzeichnen.

Euro wieder unter 1,06 Dollar Im frühen Devisenhandel verzeichnet der Euro deutliche Einbußen und rutscht wieder unter die Marke von 1,06 Dollar. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung 0,3 Prozent tiefer bei 1,0583 Dollar. Für eine Feinunze Gold werden 1788 Dollar gezahlt.

Pfeiffer Vacuum erhöht Umsatzprognose Am deutschen Aktienmarkt machen zunächst nur wenige Einzelwerte auf sich aufmerksam. Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum rechnet mit mehr Umsatz als bisher. Die Erlöse dürften im laufenden Jahr bei um 900 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Zuvor war der Konzern von 860 bis 880 Millionen Euro ausgegangen.

Klöckner & Co expandiert in Nordamerika Der Stahlhändler Klöckner & Co will in Nordamerika expandieren und dafür die National Material of Mexico (NMM) übernehmen. Als Kaufpreis seien 340 Millionen Dollar auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis vereinbart worden, teilte das Unternehmen gestern mit. Die Transaktion soll sich dabei unmittelbar wertsteigernd für Klöckner auswirken.