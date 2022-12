Marktbericht DAX mit Stabilisierungsversuch Zinsangst hält Börsen in Schach Stand: 19.12.2022 07:46 Uhr

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr verhagelt Anlegern weiter die Stimmung. Der DAX startet am Morgen dennoch einen zaghaften Stabilisierungsversuch. Kann er sich jetzt endlich fangen?

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt eine Stabilisierung ab. Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in die neue Börsenwoche nach dem großen Verfallstag gehen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 13.930 Punkten.

Rezessionsängste neu geschürt

In der Vorwoche hatten die Notenbanken in den USA und der Eurozone die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Statt der erhofften geldpolitischen Entspannungssignale setzten die Währungshüter dies- wie jenseits des Atlantiks weiterhin auf einen restriktiven Kurs und stellten weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr in Aussicht. Fed-Chef Jerome Powell kündigte sogar an, dabei über die 5-Prozent-Marke hinausgehen zu wollen.

Das hatte an den Märkten Rezessionsängste geschürt. "Es besteht die Sorge, dass sich die Wirtschaft weiter verlangsamen wird, wenn die Fed die Zinsen weiter anhebt", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

200-Tage-Linie im DAX im Fokus Entsprechend deutlich fiel die Reaktion der Börsen aus. Im DAX war es auf Wochensicht um 3,3 Prozent abwärts gegangen. Der zwischenzeitliche Anstieg auf ein Hoch seit Juni bei 14.675 Punkten muss damit als Fehlausbruch gewertet werden. Nur wenige Handelstage haben damit genügt, um alle Kursgewinne seit Mitte November auf einen Schlag auszuradieren. Das technische Bild im DAX hat sich mit dem vollzogenen Kurseinbruch drastisch verschlechtert. Die nächste wichtige Unterstützungszone ist nun erst wieder bei rund 13.500 Punkten auszumachen; hier verläuft auch die 200-Tage-Linie. Der gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage gilt als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend.

Nasdaq und Dow mit starken Verlusten Auch die wichtigen US-Indizes hatten ihre Korrektur vor dem Wochenende ausgeweitet. Am Markt würden weiterhin die unerwartet restriktiven geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed eingepreist, hieß es bei der Credit Suisse. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent tiefer auf 32.920 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3852 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq gab 1,0 Prozent auf 10.705 Punkte nach. Er verlor auf Wochensicht rund 2,8 Prozent. Wachstumswerte gelten als besonders zinssensitiv.

Asien-Börsen auf Tauchgang Drohende Zinsschritte verhageln Anlegern in Asien die Festtagsstimmung. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr trübt auch an den asiatischen Märkten zu Wochenbeginn die Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss in Tokio 1,1 Prozent tiefer bei 27.238 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

Euro zurück über 1,06 Dollar Im asiatischen Devisenhandel kann die europäische Gemeinschaftswährung die Marke von 1,06 Dollar zurückerobern. Für einen Euro werden aktuell 1,0607 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1791 Dollar.

Porsche-Aktie heute erstmals im DAX Im DAX zieht am Morgen die Porsche-Aktie die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Die Papiere des Stuttgarter Sportwagenbauers werden heute erstmal im DAX gehandelt. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort die Papiere des fränkischen Sportartikel-Herstellers Puma, der in den Nebenwerteindex MDAX absteigt. Die Porsche-Aktie hat seit ihrem Börsengang rund 13 Prozent zulegen können.

Adidas und Nike weisen Kritik an Leder-Lieferketten zurück Der Sportartikelhersteller Adidas und sein Konkurrent Nike haben Kritik an ihren Leder-Lieferketten zurückgewiesen. "Das Leder, das zur Herstellung unserer Produkte eingesetzt wird, beziehen wir von geprüften Gerbereien, die den höchsten Standards der Branche entsprechen", sagte ein Adidas-Sprecher am Freitag auf Anfrage.

Neue VW-Aufseherin wehrt sich gegen Kritiker Die grüne VW-Aufsichtsrätin Julia Willie Hamburg zeigt sich nach den teils persönlichen Angriffen wegen ihrer neuen Funktion im Kontrollgremium der größten europäischen Autobauers selbstbewusst. "Ich werde das machen, was der Rolle des Aufsichtsrats entspricht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Uniper-Aktionäre sollen Rettungspaket absegnen Die Aktionäre von Uniper sollen heute in einer außerordentlichen Hauptversammlung online über die Rettung des angeschlagenen Energieunternehmens mit Hilfe einer weitgehenden Verstaatlichung abstimmen. Es geht um ein milliardenschweres Rettungspaket, das einen Zusammenbruch von Deutschlands größtem Gasimporteur verhindern soll.