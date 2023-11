marktbericht Schlüsselmarke im Visier Jetzt gilt es für die DAX-Bullen Stand: 24.11.2023 07:29 Uhr

Zum Wochenschluss wird es noch einmal spannend am deutschen Aktienmarkt: Kann der DAX die 16.000-Punkte-Marke endgültig bezwingen? Damit würde er den Grundstein für eine Jahresendrally legen.

Nach dem gestrigen Feiertag "Thanksgiving" greifen die US-Anleger heute wieder ins Geschehen ein. Das verspricht auch am deutschen Aktienmarkt mehr Umsätze und frische Impulse. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin die Frage: Kann der DAX die Marke von 16.000 Punkten nachhaltig bezwingen?

Bereits zu Handelsauftakt könnte der deutsche Leitindex erneut über die runde Marke lugen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde wenige Punkte höher bei 16.001 Zählern. Tags zuvor hatte der DAX in einem umsatz- und bewegungsarmen Handel bei 16.005 noch ein neues Hoch seit August markiert.

Das zeigt: Der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt. Gute Voraussetzungen also, um den wichtigen Widerstand bei 16.000 Punkten endgültig hinter sich zu lassen. Doch ein Blick in den Rückspiegel mahnt auch zur Vorsicht: An dieser Stelle hatte der DAX im August und September mehrfach wieder nach unten gedreht.

Rückenwind für das deutsche Börsenbarometer kommt weiterhin von der Saisonalität, haben mit dem November doch die statistisch besten sechs Börsenmonate begonnen. Hinzu kommt die statistische Anomalität der "Thanksgiving-Rally": Zwischen dem Mittwoch vor dem US-Feiertag und "Black Friday" verzeichnen die US-Börsen häufig überproportional starke Gewinne.

Aktuell notieren die US-Futures leicht im Plus. An der Wall Street wird heute nur verkürzt gehandelt, die New Yorker Börsen schließen bereits um 19 Uhr MEZ.

Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Börse in Shanghai 0,6 Prozent im Minus lag, zeigten sich die Anleger in Japan in Kauflaune - trotz des erneut leichten Anstiegs der Kernverbraucherpreise im Oktober sowie der weiterhin schrumpfende Industrietätigkeit. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 33.626 Punkte ins Wochenende.

Der Euro zeigt sich im asiatischen Devisenhandel kaum bewegt. Aktuell tendiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0907 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.993 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

Im DAX rückt am Morgen die BASF-Aktie in den Fokus. Der Ölkonzern Adnoc aus dem Emirat Abu Dhabi prüft einem Medienbericht zufolge ein Übernahmeangebot für die von BASF kontrollierte Ölgesellschaft Wintershall Dea. Das arabische Unternehmen, das seine weltweite Präsenz momentan mit spektakulären Übernahmen ausbauen will, prüfe seit einiger Zeit ein Kaufangebot für Wintershall, meldete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Der Gesamtbetriebsratschef von Mercedes-Benz hat eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung bis 2035 gefordert. "Das Umfeld wird schwieriger", sagte Ergun Lümali der Deutschen Presse-Agentur. In unsicheren Zeiten bräuchten die Beschäftigten Sicherheit. Bislang schließt die Zukunftssicherung, intern "Zusi 2030" genannt, betriebsbedingte Beendigungskündigungen grundsätzlich bis Ende 2029 aus.

Der schwedische Investor Northvolt hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell den Weg für in Aussicht gestellte staatliche Finanzhilfen für seine geplante Batteriefabrik im schleswig-holsteinischen Heide freizumachen. Sein Unternehmen brauche jetzt innerhalb von Tagen Klarheit in dieser Frage, sagte der Deutschlandgeschäftsführer Christofer Haux der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Dabei soll es um staatliche Finanzhilfen von 550 Millionen Euro gehen, die bisher aus dem Klimatransformationsfonds stammen sollten.