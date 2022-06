Der DAX dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Doch steckt da wirklich mehr dahinter als eine technische Gegenreaktion auf den vorherigen Kurssturz?

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,1 Prozent höher bei 13.053 Punkten. Damit dürfte der deutsche Leitindex gleich zum Handelsstart die runde Marke von 13.000 Punkten überspringen.

Nikkei zeigt sich stärker

Die Börsen in Asien folgen den guten Vorgaben aus den USA und fahren zum Wochenausklang Kursgewinne ein. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 1,1 Prozent höher bei 26.449 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Plus.