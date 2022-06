Marktbericht Schwacher Start erwartet Rezessionssorgen halten DAX im Griff Stand: 23.06.2022 07:43 Uhr

Der Dax dürfte heute die schwache Phase vom Mittwoch fortsetzen und mit Verlusten in den Handelstag starten. Die Furcht vor einer Rezession zwingt die Investoren zur Vorsicht.

Der Broker IG taxiert den DAX gut eine Stunde vor Handelsbeginn rund 0,4 Prozent tiefer bei 13.096 Punkten. Gestern hatte der deutsche Leitindex nach drei freundlichen Handelstagen wegen anhaltender Rezessionssorgen 1,1 Prozent auf 13.144 Punkte verloren. "Bricht der Index nachhaltig durch die Haltemarke bei 13.000 Punkten, dürfte ein Test des Jahrestiefs bei 12.438 Zählern unvermeidlich sein", prognostizieren die Marktbeobachter der Helaba.

Wichtige Konjunkturdaten stehen an

Am Morgen stehen die ersten Schätzungen der Einkaufsmanagerindizes für Juni für Deutschland und die Eurozone an. Ihnen komme große Bedeutung zu, kommentiert Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Deutschen Bank. "Denn obwohl für die Eurozone und für die USA Werte über der Expansionsschwelle von 50 Punkten erwartet werden, dürfte ihre Dynamik weiter nachlassen."

Positive Überraschungen bei den Juni-Werten der Einkaufsmanagerindizes könnten daher das Vertrauen in das Wirtschaftswachstum zumindest teilweise wiederherstellen, meint der Experte.

Rezessionssorgen auch in Asien und den USA Die Vorgaben der US-Börsen fallen schwach aus, die Sorgen der Anleger gelten auch dort einer drohenden Rezession. Der Dow Jones ging 0,2 Prozent tiefer auf 30.483 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 11.053 Punkte nach. Der S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 3759 Punkte ein. US-Notenbankchef Jerome Powell bekannte sich bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress zu weiteren zügigen Zinserhöhungen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig versuchte er, Konjunkturängste zu dämpfen. "Wir versuchen nicht, eine Rezession zu provozieren und wir werden es wohl auch nicht müssen", fügte der US-Notenbankchef hinzu.

Nikkei kaum bewegt Auch in Asien bleiben die Investoren deshalb relativ zurückhaltend. Der Nikkei lag im Verlauf faktisch unverändert bei 26.147 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1853 Punkten. Die Börse in Shanghai blieb zunächst von den Rezessionssorgen unbeeindruckt und lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Musk: Tesla-Fabriken in Grünheide und Texas verlieren Milliarden Die neuen Tesla-Fabriken in Grünheide und Texas verlieren Konzernchef Elon Musk zufolge im Moment Milliarden. Grund sei ein Mangel an Batterien und Lieferkettenprobleme wegen der Lage in den chinesischen Häfen. In Texas würden derzeit nur eine verschwindend geringe Anzahl von Autos vom Band rollen. Es gebe Schwierigkeiten, die Produktion der neuen 4680-Batterien zu steigern, und die Werkzeuge für die Herstellung der herkömmlichen 2170-Batterien würden "in einem Hafen in China festsitzen", erklärte Musk. Die Fabrik in Grünheide sei in einer "etwas besseren Position", weil von Anfang an die traditionellen 2170-Batterien verbaut wurden.

Microsoft: Verbündete der Ukraine im Visier russischer Hacker Russische Hacker greifen nach Erkenntnissen von Microsoft in großem Stil westliche Verbündete der Ukraine an. Sie nähmen insbesondere Regierungscomputer in Nato-Ländern ins Visier, warnte der Software-Konzern. Ziel Nummer eins seien die USA, aber insgesamt hätten Microsofts Experten Attacken russischer Hacker auf 128 Organisationen in 42 Ländern außerhalb der Ukraine festgestellt. Seit dem 24. Februar sei es ihnen bei 29 Prozent der Angriffe gelungen, in die angegriffenen Netzwerke einzudringen.

Teilemangel: VW kürzt in Brasilien Arbeitszeiten und Löhne Volkswagen reduziert wegen Lieferengpässen in seinem Werk in Brasilien die Arbeitsstunden und Löhne. Die Gewerkschaft habe dem Vorschlag des deutschen Automobilherstellers zugestimmt, die Arbeitszeit ab Juli um 24 Prozent und die Löhne um 12 Prozent zu kürzen, um Schließungen zu verhindern, sagte Gewerkschaftsvertreter Wellington Damasceno. Die Vereinbarung trete ab dem 7. Juli unbefristet in Kraft, wenn die Beschäftigten von einer 10-tägigen Betriebsschließung zurückkehren sollen. Die Maßnahme werde monatlich überprüft und das Ende hänge von der Normalisierung der Versorgung mit Autoteilen ab.