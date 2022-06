Marktbericht DAX mit Verlusten erwartet Nächster Schwächeanfall Stand: 22.06.2022 07:30 Uhr

Wie gewonnen, so zerronnen: Nachdem der deutsche Börsenindex gestern noch in Richtung 13.500 Punkte gestrebt hatte, geht es nun wieder bergab. Sorgen um die Konjunktur halten die Aktienmärkte weiter in Schach.

Bei rund 13.130 Punkten dürfte der DAX am Morgen in den Handel starten, das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent. Die gestrigen Kursgewinne sind damit bereits wieder aufgebraucht, und die Marke von 13.000 Zählern kommt wieder gefährlich nahe.

Wall Street nach Handelspause im Plus Dabei waren gestern die US-Börsen mit Schwung aus dem verlängerten Wochenende nach dem Börsenfeiertag am Montag gekommen. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Abend 2,2 Prozent höher bei 30.530 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte 2,5 Prozent auf 11.069 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 2,4 Prozent auf 3764 Punkte. Inzwischen sei in den Kursen wohl ein milder Konjunkturabschwung enthalten, kommentierte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Zum Jahresauftakt sei die US-Wirtschaft geschrumpft und im zweiten Quartal werde dies voraussichtlich auch der Fall sein.

Notenbanker erwartet instabile Zeiten Im nachbörslichen US-Handel gab es dann aber bereits wieder fallende Kurse in New York. Die Konjunkturängste wurden auch durch Äußerungen eines Mitglieds der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) angefacht. Thomas Barkin hält eine schnelle Rückkehr zu einer stabilen US-Wirtschaft für ausgeschlossen. Die USA befänden sich bereits seit rund zwei Jahren in relativ instabilen Zeiten, sagte der Währungshüter der Notenbank von Richmond. Es könne angesichts der hohen Inflation und Engpässen am Arbeitsmarkt Monate oder sogar Quartale dauern, bis die Stetigkeit wieder hergestellt sei.

Asienbörsen unentschlossen Im asiatischen Börsenhandel am Morgen können sich Investoren nicht zu weiteren Käufen durchringen. Die anhaltenden Zins- und Inflationssorgen stehen auch hier im Fokus der Anleger. "Ich denke, dass diese jüngste Bärenmarktrally nach den Feiertagen die Unsicherheit der Anleger darüber widerspiegelt, ob wir den Höhepunkt der Inflation und der aggressiven Haltung der Fed bereits gesehen haben oder nicht", so David Chao von Invesco. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf kaum verändert bei 26.256 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Euro zurück an der 1,05 Am Devisenmarkt unterbricht der Euro seinen kleinen Aufstieg der vergangenen Tage gegenüber dem US-Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen mit 1,0510 nur noch knapp über der Marke von 1,05 Dollar und damit einen halben Cent niedriger als gestern.

Öl wird billiger Konjunktursorgen dürften auch der Hauptgrund für den Preisrutsch bei den Ölpreisen sein. Am Morgen verlieren die beiden wichtigsten Sorten jeweils etwa drei Prozent gegenüber gestern. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet derzeit 105 Dollar, ein Fass der Nordseesorte Brent notiert bei 108 Dollar. Das Edelmetall Gold liegt am Morgen kaum verändert bei 1836 Dollar.

Daimler Truck vor erster HV Im DAX könnte heute Index-Neuling Daimler Truck im Fokus stehen. Der Lastwagen- und Bushersteller lädt in Stuttgart zu seiner ersten öffentlichen Hauptversammlung. Bei dem Online-Treffen werden Vorstandschef Martin Daum und Aufsichtsvorsitzender Joe Kaeser Aktionären Auskunft geben. Im vergangenen Dezember hatte der damalige Daimler-Konzern, der nun unter Mercedes-Benz firmiert, das Geschäft mit Lkw und Bussen abgespalten. Größter Einzelaktionär bei dem schwäbischen Lastwagenbauer ist das Schwesterunternehmen Mercedes-Benz mit rund 30 Prozent. Daimler Truck erwartet im laufenden Jahr ungeachtet des Ukraine-Kriegs und Lieferschwierigkeiten einen Umsatz von bis zu 50 Milliarden Euro.

FMC bleibt nach Gerichtsentscheid gelassen Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care(FMC) sieht nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichts gegen seinen Konkurrenten DaVita keine Auswirkungen auf sein Geschäft. "Wir erwarten keine finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2022", so der Konzern gestern Abend. Der Supreme Court hatte gestern eine Klage von DaVita zurück gewiesen, mit der das Unternehmen höhere Vergütungen für Behandlungen durch die private Krankenversicherung eines US-Hospitals erreichen wollte.