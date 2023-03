Marktbericht Nach Bullenfalle im DAX Kurseinbruch voraus Stand: 10.03.2023 07:44 Uhr

Die Anzeichen, dass die DAX-Anleger zu Wochenbeginn in eine Bullenfalle getappt sind, verdichten sich. Am deutschen Aktienmarkt werden deutliche Kursverluste erwartet. Der DAX steht vor einem Kurseinbruch.

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem äußerst schwachen Start. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 1,3 Prozent tiefer auf 15.428 Zähler. Damit droht dem deutschen Börsenbarometer auch auf Wochensicht der Dreh in die Minuszone.

Bullenfalle im DAX nimmt Gestalt an Mit den sich heute abzeichnenden Kursverlusten nimmt auch die Bullenfalle im DAX immer mehr Gestalt an. Vieles spricht nun dafür, dass es sich bei dem am Dienstag vollzogenen Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 15.706 Punkten um einen Fehlausbruch auf der Oberseite handelte. Eine alte Börsenregel lautet: "False breaks are folllowed by fast moves". Dem DAX droht nun entsprechend ein rascher und dynamischer Abwärtsimpuls.

Bankensorgen an der Wall Street Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dort kamen die Inflations- und Zinssorgen mit voller Wucht zurück, die der US-Notenbankchef Jerome Powell bereits am Dienstag mit seinen Aussagen vor dem Bankenausschuss des US-Senats geschürt hatte. Heute steht der US-Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Anleger fürchten, sollte dieser zu stark ausfallen, würde das die Fed zu größeren Zinserhöhungen bewegen. Zudem löste ein Kurseinbruch bei den von SVB Financial, einem Startup-Kreditgeber aus dem Silicon Valley, Befürchtungen über größere Probleme des US-Bankensystems aus. SVB-Papiere büßten innerhalb von 24 Stunden rund 70 Prozent ihres Wertes ein. Die Aktien großer Banken wurden mit nach unten gezogen: JPMorgan Chase verloren 5,4 Prozent, Citigroup 4,1 Prozent.

Dow fällt auf tiefsten Stand seit November Auch am Gesamtmarkt ging es kräftig nach unten: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,7 Prozent tiefer auf 32.254 Punkten. Damit radierte der US-Leitindex all seine Jahresgewinne aus und fiel auf das tiefste Niveau seit November. Seit Jahresbeginn liegt er nun 2,7 Prozent im Minus. Der technologielastige Nasdaq gab 2,1 Prozent auf 11.338 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,8 Prozent auf 3918 Punkte ein.

Nikkei mit deutlichen Verlusten Die negativen Vorgaben von der Wall Street verfehlten an den asiatischen Börsen ihre Wirkung nicht. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 28.143 Punkte ins Wochenende. Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Euro und Gold kaum bewegt Der Euro tendiert am Morgen seitwärts. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0586 Dollar gehandelt. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt. Die Feinunze Gold verharrt bei knapp 1832 Dollar.

Ölpreise leicht unter Druck Die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen in den USA lastet auch auf den Ölpreisen. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81,22 Dollar. Das sind 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fällt um 53 Cent auf 75,19 Dollar.

Gewerkschaft fordert von Post deutlich besseres Angebot Im DAX rückt am Morgen die Aktie Gelb erneut in den Fokus. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hält die Gewerkschaft ver.di den Druck weiter hoch und droht mit Streik nächste Woche. Heute wollen ver.di und die Post an den Verhandlungstisch zurückkehren, die vierte Gesprächsrunde in Düsseldorf dürfte bis Samstag andauern.

Mercedes will 2023 mit Bau von E-Ladesäulen beginnen Der Autobauer Mercedes-Benz hat seine Pläne für ein eigenes Ladenetz für Elektroautos konkretisiert. In Deutschland und Frankreich sollen in diesem Jahr die ersten Schnellladesäulen gebaut werden, sagte Franz Reiner, Vorstandschef von Mercedes-Benz Mobility, der dpa.

Hypoport schockt mit Ausblick Der Finanzdienstleister Hypoport rechnet nach einer rückläufigen Geschäftsentwicklung im vierten Quartal auch im laufenden Jahr mit schweren Zeiten. Der Umsatz dürfte 2023 um bis zu zehn Prozent zurückgehen. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet Hypoport sogar einen Rückgang um bis zu 30 Prozent.