Marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Kaufimpulse weiter Fehlanzeige Stand: 30.01.2023 07:39 Uhr

Nach dem starken und schnellen Kursanstieg zu Jahresbeginn ist dem DAX die Puste ausgegangen. Auch zum Start der neuen Börsenwoche mangelt es an Impulsen, um die Anleger zum Kauf zu animieren.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein Start mit leichten Verlusten in den ersten Handelstag der neuen Börsenwoche ab. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 15.107 Punkten.

DAX gefangen in enger Handelsspanne Die weitgehende Bewegungslosigkeit der jüngsten Zeit setzt sich damit fort. Seit rund zwei Wochen hat sich der DAX nicht großartig von der Stelle bewegt. Die Handelsspanne lag zuletzt zwischen 15.270 und 14.906 Punkten. Erst ein Anstieg darüber oder darunter würde die Seitwärtstendenz beenden und einen neuen starken Bewegungsimpuls im Leitindex auslösen. Alle Augen auf die Notenbanken Neben weiteren Geschäftszahlen der Unternehmen steht in der neuen Woche vor allem die Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB). Anleger erwarten, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird, während sowohl die EZB als auch die BoE ihre Zinssätze um jeweils einen halben Punkt nach oben schrauben werden.

Dow schafft nur kleines Plus Am US-Aktienmarkt war es am Freitag per saldo zwar aufwärts gegangen - vor allem für die Technologiewerte. Ein Rückschlag im späten Handel führte die Indizes aber in etwa wieder auf das Niveau des europäischen Handelsschlusses. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 33.978 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,0 Prozent auf 11.621 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4070 Punkte zu.

Gewinne an Asien-Börsen Im Vorfeld der wichtigen Zinsentscheide im Wochenverlauf zeigten sich Anleger an den Märkten in Asien zu Wochenauftakt in Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei schloss 0,2 Prozent höher bei 27.433 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

VW will keinen Preiskampf mit Tesla Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Volkswagen-Chef Oliver Blume will auf die jüngsten Preissenkungen des Konkurrenten Tesla nicht mit Preisnachlässen für die eigenen Elektrofahrzeuge reagieren. Unterdessen geht Finanzchef Arno Antlitz davon aus, dass sich die milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungsausgaben spätestens ab 2026 auszahlen werden.

Rheinmetall-Chef fordert Aufstockung des Wehretats Rheinmetall-Chef Armin Papperger fordert vor einem Branchentreffen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Aufstockung des deutschen Wehretats, unabhängig vom 100 Milliarden-Euro-Sonderfonds. "Wir brauchen Entscheidungen über das Budget", sagte der Manager im Reuters-Interview. "Die 51 Milliarden Euro im Einzelplan 14 werden nicht reichen, um alles beschaffen zu können. Und die 100 Milliarden sind bereits verplant und teils schon durch die Inflation aufgezehrt."

Großaktionär will PNE-Anteile doch nicht verkaufen Die US-Investmentbank Morgan Stanley wird ihr Aktienpaket an dem Windpark-Projektentwickler PNE vorerst nicht verkaufen. Die Gespräche mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der Beteiligung an PNE würden derzeit nicht weitergeführt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Cuxhaven mit.

Harter Sparkurs bei Rolls-Royce? Nach einem Wechsel an der Spitze des britischen Mutterkonzerns rechnen die Betriebsräte des Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems mit Einsparungen und einem Einstellungsstopp. Das Unternehmen am Bodensee stellt unter anderem die Motoren für die Leopard- und Puma-Panzer her. Die Arbeitnehmervertretung rief für heute Vormittag zu einer Betriebsversammlung unter freiem Himmel auf.

Rio Tinto entschuldigt sich für vermisste radioaktive Kapsel Während in Australien die Suche nach einer winzigen radioaktiven Kapsel auf Hochtouren läuft, hat sich der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto für den Vorfall entschuldigt. Die nur millimetergroße Kapsel war beim Transport von einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman zu einem Depot nahe der Großstadt Perth offenbar von einem Lastwagen gefallen - neuesten Angaben zufolge irgendwann nach dem 12. Januar und irgendwo auf der 1400 Kilometer langen Strecke.