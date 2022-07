Marktbericht Nach schwarzem Juni DAX nimmt Kurs auf Jahrestief Stand: 01.07.2022 07:37 Uhr

Der deutsche Leitindex hat den schwärzesten Juni in seiner Geschichte erlebt. Zum Start in den Juli nimmt der DAX nun sein Jahrestief ins Visier, ein baldiger Test scheint nahezu unausweichlich.

Die Kursverluste im DAX dürften sich auch am letzten Handelstag der Woche fortsetzen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent tiefer bei 12.674 Punkten. Gestern ging es im Tief bis auf 12.619 Zähler abwärts. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 1,7 Prozent auf 12.784 Punkte.

Schwärzester Juni in der DAX-Geschichte Damit summierte sich das Minus des deutschen Leitindex seit Monatsbeginn auf gut elf Prozent. Niemals zuvor hat er in einem Juni so stark verloren. Der DAX hatte zuletzt eine Serie niedrigerer Tiefpunkte ausgebildet und befindet sich damit in einem Abwärtstrend. Nun trennt den DAX nur noch ein Wimpernschlag von einem Test seines Jahrestiefs bei 12.439 Zählern. Auf dieses Tief war der deutsche Leitindex nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs gerutscht.

Nikkei startet mit Verlusten in den Juli Anleger sorgen sich um die globalen Wirtschaftsaussichten. Nicht wenige fürchten, die Notenbanken könnten im Kampf gegen die Inflation mit zu großen und zu raschen Zinserhöhungen den ohnehin schon wegen der angespannten Lieferketten stotternden Konjunkturmotor abwürgen. Die asiatischen Aktienmärkte haben heute einen holprigen Start in die zweite Jahreshälfte erlebt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,8 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai notiert 0,4 Prozent im Minus.

Schwärzestes Halbjahr an der Wall Street seit Jahrzehnten Von der Wall Street kommen negative Vorgaben für den DAX-Handel. Auch die großen US-Indizes setzten gestern ihre Kursverluste fort. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 0,8 Prozent auf 30.775 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 11.028 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3.785 Punkte ein. Damit summiert sich das Minus des S&P 500 der vergangenen sechs Monate auf 20,6 Prozent - das schwärzeste Halbjahr seit 1970. Für den Dow Jones ging es mit einem Minus von 15,3 Prozent in diesem Zeitraum zuletzt 1962 so stark bergab. Beim Nasdaq, dessen Historie nicht annähernd so weit wie bei den beiden anderen Indizes zurückreicht, ist es ein Rekord-Minus von 29,5 Prozent.

Flucht in den sicheren Hafen US-Dollar Die Flucht raus aus risikoreichen Assets rein in sichere Anlagehäfen hat derweil auch die Devisenmärkte erfasst. Der US-Dollar konnte zuletzt auf breiter Front zulegen. Im Gegenzug steht die europäische Gemeinschaftswährung unter Druck. Am Morgen kostet ein Euro 1,0455 Dollar. Tags zuvor wurden im Tief für einen Euro nur noch 1,0383 Dollar gezahlt.

Gold nur noch knapp über 1800 Dollar Der steigende Dollar und die Aussicht auf weitere deutliche Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed halten derweil die Nachfrage nach Gold in Schach. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet zum Wochenschluss 1802 Dollar. Gold kann sich damit nur noch knapp über der wichtigen Marke von 1800 Dollar halten.

Uniper wegen Gaskrise erneut unter Druck Die Talfahrt von Uniper geht auch zum Wochenschluss weiter. Die Aktien des wegen der Gaskrise in Schieflage geratenen Versorgers fallen vorbörslich um 2,3 Prozent, nachdem sie gestern um 14,4 Prozent eingebrochen waren. Das Unternehmen ruft nach staatlicher Hilfe.

Siemens: Milliardenabschreibung auf Siemens-Energy-Aktien Die jüngsten Kursverluste von Siemens Energy schlagen beim Großaktionär Siemens teuer zu Buche. Eine Sonderabschreibung werde das Ergebnis nach Steuern im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni mit etwa 2,8 Milliarden Euro belasten, teilte Siemens überraschend gestern mit. Der DAX-Konzern ist mit 35 Prozent an Siemens Energy beteiligt.

Baywa: schwache Weizenernte in Ukraine erwartet Laut dem Agrarkonzern Baywa dürfte die Weizenernte in der Ukraine in diesem Jahr rund 17 Prozent schwächer ausfallen als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Eine Auswertung von Satellitendaten zeige, dass eine unterdurchschnittliche Ernte nicht mehr zu vermeiden sei, sagte Baywa-Chef Klaus Josef Lutz. "Es fehlen rund 20 Millionen Tonnen Weizen am Weltmarkt."

Grand City Properties nach Hochstufung auf Erholungskurs Die Aktie der Immobilienfirma Grand City Properties gehört nach einem positiven Analystenkommentar zu den gefragtesten Werten im MDAX. Die Experten der HSBC stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" hoch, senkten das Kursziel allerdings auf 18 von 25,50 Euro. Papiere von Grand City waren jüngst auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen. Immobilientitel stehen derzeit wegen der steigenden Zinsen unter Druck.

Tarifrunde für Lufthansa-Bodenpersonal vertagt Vor dem Hintergrund großer Abfertigungsprobleme und Personalengpässe haben gestern die Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals begonnen. Die Verhandlungen in Frankfurt am Main brachten noch kein Ergebnis, wie die Gewerkschaft Verdi am Abend mitteilte. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 13. Juli 2022 in Hamburg angesetzt.

Jenoptik trennt sich endgültig von seiner Militärtechniksparte Der ostdeutsche Technologiekonzern Jenoptik trennt sich von seiner kompletten Militärtechniksparte mit rund 700 Beschäftigten. Der Verkauf, der im November 2021 angekündigt worden war, sei perfekt, teilte die Jenoptik AG gestern mit. Die Sparte geht an einen Fonds des britischen Finanzinvestors Star Capital Partnership. Jenoptik will sich auf sein Kerngeschäft mit optischen Komponenten, Lasern und Industrieausrüstungen konzentrieren.