Marktbericht DAX höher erwartet Die neue Gelassenheit an den Börsen? Stand: 14.03.2022 07:55 Uhr

An den Börsen dominieren zu Wochenbeginn die Entspannungssignale: Der Ölpreis sinkt, und der japanische Nikkei legt kräftig zu. Auch der DAX dürfte die neue Börsenwoche gelassen mit Kursgewinnen einläuten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Wochenbeginn weiter bergauf gehen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,3 Prozent höher bei 13.800 Punkten. Der jüngste Aufwärtstrend dürfte sich damit zunächst fortsetzen. Am Freitag hatte sich der DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 13.628 Punkte ins Wochenende verabschiedet.

DAX hat die 14.000 im Visier Die Anleger hoffen trotz der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine auf einen Fortschritt bei den für heute geplanten Friedensgesprächen, doch die Risiken bleiben bestehen. "Kurzfristig liegt das Aktienmarktrisiko in der Nachrichtenlage, daher sollte die Volatilität weiterhin hoch bleiben", glaubt Analyst Sven Streibel von der DZ Bank. In der Vorwoche hatte die Handelsspanne des deutschen Leitindex über 1500 Punkte betragen. Auf der Oberseite stellt die Marke von 14.000 Punkten nun das nächste Ziel dar. Knapp darunter, bei 13.943 Zählern, verläuft das Hoch der Vorwoche. Sollte der DAX diese Hürde knacken, würde die Aufwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt weiter zunehmen.

Ölpreise fallen deutlich Deutliche Entspannungssignale, auch für die Aktienmärkte, kommen vom Ölmarkt. Die Ölpreise geben zu Wochenbeginn deutlich nach - ein wichtiges Indiz für die nachlassende Risikoaversion der Anleger. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fällt am Morgen um 2,5 Prozent auf 109,89 Dollar. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet mit 106,21 Dollar 2,9 Prozent weniger.

Goldpreis im Entspannungsmodus Der Goldpreis tendiert zu Wochenbeginn seitwärts. Aktuell kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1974 Dollar. Auch das ist ein deutliches Entspannungssignal, hatte die Flucht der Anleger in "sichere Häfen" den Goldpreis in der Vorwoche doch noch bis auf 2070 Dollar getrieben. Der Euro gibt 0,2 Prozent nach 1,0911 Dollar.

Negative Vorgaben vom Dow Jones Derweil ermuntern die Vorgaben von der Wall Street nicht gerade zu Aktienkäufen. Am Freitag hatten die US-Börsen belastet vom Ukraine-Krieg mit Kursabschlägen geschlossen. Sorgen bereiteten Investoren die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, der einerseits das weltweite Wachstum dämpft und gleichzeitig die Inflation antreibt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,7 Prozent tiefer auf 32.944 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 12.843 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4204 Punkte ein.

Nikkei mit starken Gewinnen An den Börsen in Asien ergab sich ein gemischtes Bild. So hat sich etwa die Börse in Tokio stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent auf 25.308 Punkte. Dagegen geht es in Shanghai zur Stunde 2,1 Prozent abwärts. Moskauer Börse bleibt geschlossen Unterdessen bleibt die Moskauer Börse die dritte Woche in Folge geschlossen. Vom 14. bis 18. März werde es keinen Aktienhandel gegeben, teilte der wichtigste russische Handelsplatz der Agentur Tass zufolge mit. Nach dem bisher letzten Öffnungstag der Moskauer Börse am 25. Februar hatten die Anteilsscheine russischer Unternehmen zunächst massiv an Wert verloren, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Auch etliche börsengehandelte Indexfonds mit russischen Werten werden derzeit nicht gehandelt. Zudem wollen einige globale Indexanbieter wie MSCI russische Titel aus ihren Indizes verbannen.

Hat die EnBW-Tochter VNG Staatshilfe beantragt? Am deutschen Aktienmarkt rückt die EnBW-Aktie in den Fokus. Die EnBW-Tochter Verbundnetz Gas (VNG) habe bei der staatliche Förderbank KfW eine Kreditoption beantragt, um sich für einen Ausfall russischer Gaslieferungen abzusichern, berichtete das "Handelsblatt" und berief sich auf Branchenkreise. VNG selbst erklärte auf Nachfrage, man stehe "im Kontakt mit den zuständigen Stellen der Bundesregierung und den Verbänden".

Deutsche Bank fährt verbliebenes Geschäft in Russland herunter Die Deutsche Bank ist nach der russischen Invasion in die Ukraine dabei, ihr Geschäft in Russland herunterzufahren. Auch werde dort kein Neugeschäft mehr gemacht, wie das Kreditinstitut mitteilte. "Gleichzeitig helfen wir unseren bestehenden nichtrussischen, internationalen Kunden dabei, ihren Geschäftsbetrieb im Land zu verringern."

Covid-Lockdown: Foxconn stoppt Produktionsstätte für iPhones Nach dem Corona-Lockdown im südchinesischen Shenzhen hat der Apple-Partner Foxconn in der Metropole die Produktion in seiner Fertigungsstätte gestoppt, in der auch iPhones hergestellt werden. Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai in Taipeh mitteilte, werden die Produktionslinien in anderen Werken angepasst, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung zu verringern.