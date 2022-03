Krieg gegen die Ukraine Russland setzt Angriffe auf Städte fort Stand: 14.03.2022 11:27 Uhr

Russland hat in der Ukraine erneut mehrere Städte angegriffen. Im Norden Kiews wurde ein Wohnhaus beschossen, dabei starb mindestens ein Mensch. In Mariupol sind nach ukrainischen Angaben bisher mehr als 2500 Menschen getötet worden.

Russland hat in der Nacht die Angriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt. Nach ukrainischen Angaben wurden Vororte im Nordwesten der Hauptstadt Kiew unter Artilleriebeschuss genommen. Außerdem seien Ziele östlich der Hauptstadt beschossen worden, sagte der Chef der Regionalverwaltung im Großraum Kiew, Oleksij Kuleba. Ein Stadtrat aus Browary östlich von Kiew sei bei Kämpfen dort getötet worden, sagte Kuleba im ukrainischen Fernsehen. Er berichtete zudem von nächtlichen Angriffen auf die nordwestlichen Städte Irpin, Butscha und Hostomel.

Bei Luftangriffen wurden Wohngebäude nahe der wichtigen südlichen Stadt Mykolajiw getroffen, ebenso in der zweitgrößten Stadt Charkiw. In der Region Riwne im Nordwesten wurde nach Angaben des Präsidentenbüros ein Fernsehturm getroffen. Explosionen gab es in der Nacht zudem um die von Russland besetzte Hafenstadt Cherson. Drei Luftangriffe trafen in der Nacht die nördliche Stadt Tschernihiw, in weiten Teilen der Stadt gab es keine Heizung.

Pro-russische Separatisten: 20 Tote in Donezk

In der ostukrainischen Großstadt Donezk sind nach Angaben der prorussischen Separatisten mindestens 20 Menschen durch Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet worden. Außerdem seien neun Menschen verletzt worden, sagte der Anführer der Separatisten im Gebiet Donezk, Denis Puschilin, der russischen Agentur Tass zufolge. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Das Geschoss vom Typ Totschka-U sei zwar abgefangen worden, Teile seien aber im Stadtzentrum niedergegangen, meldete die Agentur Tass. Ein Amateurvideo, das in Donezk aufgenommen worden sein soll, zeigte schwere Schäden an Geschäften und Fahrzeugen. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Die schraffierten Bereiche zeigen die von den Russen kontrollierten Gebiete in der Ukraine. Bild: ISW/13.03.2022

Toter nach Beschuss eines Wohnhauses

Am Morgen wurde ein neunstöckiges Wohnhaus im Norden Kiews von Artilleriefeuer getroffen - dabei wurden mehrere Wohnungen zerstört, ein Feuer brach aus. Die staatliche Notfallbehörde veröffentlichte Bilder von dem Gebäude, aus dem Rauch aufstieg. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde mindestens eine Person getötet, drei weitere seien ins Krankenhaus gebracht und neun vor Ort behandelt worden.

Flugzeugbau-Unternehmen angegriffen

Außerdem wurde in Kiew ein bekanntes Flugzeugbau-Unternehmen angegriffen. "Die Besatzer haben das Antonow-Werk beschossen", teilte die Stadtverwaltung im Nachrichtenkanal Telegram mit. Rettungskräfte seien vor Ort. Dabei seien zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Portal "strana.news" veröffentlichte Fotos und Videos, die eine riesige Rauchwolke über der Fabrik zeigen sollen. Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben sowohl Fracht- als auch Passagierflugzeuge.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ukrainische Verteidigungsstellungen unter Beschuss

Die russische Armee hatte den Druck auf Kiew zuletzt massiv verstärkt. Die Hauptstadt steht kurz vor der Einkesselung. Am Sonntag waren nur noch die Straßen nach Süden offen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe versuchten russische Flugzeuge in der Nacht, ukrainische Verteidigungsstellungen in der Region um Kiew zu zerstören.



Der Generalstab der ukrainischen Armee beschuldigte russische Streitkräfte, Feuerstellungen und militärische Ausrüstung in Kirchen und anderer ziviler Infrastruktur unterzubringen, damit die ukrainischen Streitkräfte nicht zurückschießen könnten. Dies konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden, wenngleich die Nachrichtenagentur AP gepanzerte russische Fahrzeuge in Wohngebieten beobachtet hat.

Der Generalstab erklärte, russische Truppen hätten aber trotz einer Ausweitung der Angriffe Richtung Westen in den vorangegangenen 24 Stunden keine großen Geländegewinne verzeichnet. Das russische Verteidigungsministerium hingegen erklärte, die russischen Streitkräfte seien innerhalb von 24 Stunden elf Kilometer vorgerückt und hätten fünf Städte nördlich von Hafenstadt Mariupol erreicht.

Mariupol: Mehr als 2500 Tote bisher

In der ebenfalls unter Beschuss liegenden Hafenstadt Mariupol sind nach ukrainischen Angaben bisher mehr als 2500 Bewohner getötet worden. Das teilt der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olexii Arestowytsch, in einem Fernsehinterview mit. Er beziehe sich auf Angaben der Stadtverwaltung von Mariupol, sagt Arestowytsch. Er wirft den russischen Truppen vor, sie hätten am Sonntag verhindert, dass Hilfsgüter die eingekesselte Stadt am Asowschen Meer erreicht hätten.

Eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sind nach der Bombardierung einer Entbindungsklinik in Mariupol gestorben. Das russische Militär hatte die Klinik am Mittwoch beschossen. Die Nachrichtenagentur AP hatte Bilder veröffentlicht, die zeigten, wie die Frau auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht wurde.

Vertreter Russlands hatten mit dem Vorwurf der Kriegsverbrechen konfrontiert erklärt, die Entbindungsklinik sei von ukrainischen Extremisten übernommen worden, die diese als Basis genutzt hätten. Patienten oder medizinisches Personal sei nicht mehr in der Klinik gewesen, behaupteten sie. Der russische UN-Botschafter und die russische Botschaft in London sprachen mit Blick auf die Bilder aus Mariupol von "Fake News".

Bisher 90 Kinder in dem Krieg getötet

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft sind in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion 90 Kinder getötet worden. Mehr als hundert Kinder seien verletzt worden, heißt es in einer Erklärung. Die höchste Zahl an Opfern wiesen die Regionen Kiew, Charkiw, Donezk, Tschernihiw, Sumy, Cherson, Mykolajiw und Schytomyr auf. Die Informationen können sich nicht unabhängig bestätigen lassen.

Zehn Fluchtkorridore vereinbart

Für heute sind nach Angaben der ukrainischen Regierung zehn Fluchtkorridore vereinbart, durch die Zivilisten unter Beschuss liegende Orte verlassen können. Dies betreffe unter anderem Städte in der Nähe der Hauptstadt Kiew und in der Region Luhansk im Osten, sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Es werde zudem erneut versucht, Hilfskonvois mit Lebensmitteln und Medikamenten von Berdjansk im Südosten der Ukraine in das eingekesselte Mariupol hineinzubringen, sagt sie in einer Videobotschaft.

Außerdem ist für heute eine vierte Gesprächsrunde zwischen ukrainischen und russischen Vertretern per Videokonferenz geplant. Dabei sollte es unter anderem um die Versorgung der unter Beschuss stehenden Städte gehen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.