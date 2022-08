Der DAX hatte zuletzt oberhalb der 13.000-Punkte-Marke die Kurve bekommen. Heute könnte er vorbörslichen Indikationen zufolge weiter zulegen. Doch kann dieser neue Stabilisierungsversuch gelingen?

Der DAX dürfte heute an seine gestrige Kehrtwende nach oben anknüpfen und weiter Punkte gutmachen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 13.274 Punkten.

Positive Vorgaben für den heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse kommen von den US-Märkten. Nach den Verlusten der vergangenen Tage haben sich die großen US-Indizes im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Notenbankertreffens in Jackson Hole gestern leicht erholt.

Asien-Börsen legen vor Jackson Hole zu

Im Fokus der Anleger steht das heute beginnende Symposium in Jackson Hole und die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Angesichts zunehmender Hinweise, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte, war an den Märkten zuletzt die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen steigender Zinsen größer geworden.

Die asiatischen Aktienmärkte sind vor der jährlichen Notenbanker-Konferenz weitgehend positiv gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 28.464 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Handel an der Hongkonger Börse wurde am Morgen wegen des schweren Tropensturms Ma-on ausgesetzt.