Am deutschen Aktienmarkt sieht es weiterhin nicht nach einer Gegenbewegung als Reaktion auf die jüngsten Verluste aus. Bei massiven Zins- und Inflationsängsten bleiben die Anleger vorsichtig.

In ersten vorbörslichen Indikationen am Morgen wird der DAX über ein halbes Prozent unterhalb seines gestrigen Schlusskurses von 13.194 Punkten erwartet. Nach dem starken Kursrutsch vom Montag sieht es damit so aus, als ob die Anleger weiter Risiken reduzieren. Der heutige Terminkalender ist ansonsten übersichtlich. Die Berichtssaison der Unternehmen ist ausgelaufen.

Neben den Sorgen um die Gasversorgung im kommenden Winter steht das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming weiter ganz oben auf der Agenda der Börse. Mit Spannung werden insbesondere die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum weiteren Zinskurs der mächtigsten Notenbank der Welt am Freitag erwartet.

Am heutigen Nachmittag werden weitere Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht - etwa die Auftragseingänge für langlebige Güter aus dem Juli und weitere Daten vom Hausmarkt. Dort beginnen die höheren Zinsen die Aktivitäten der Käufer bereits zu dämpfen, wie jüngste Daten zeigen.

Asien überwiegend schwächer, Wall Street konsolidiert

Die Börse in Tokio tendiert nach schwachen Vorgaben von der Wall Street im Minus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt den fünften Tag in Folge im roten Bereich. Er notiert in Tokio rund 0,5 Prozent tiefer bei 28.320 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt leicht um 0,1 Prozent.

Die Börse in Shanghai befindet sich mit 1,5 Prozent ebenfalls im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert noch deutlicher. Damit sind die Effekte der jüngsten Zinssenkung in China schnell wieder verpufft. Die Regierung will sich gegen einen konjunkturellen Abschwung stemmen, denn die wachstumsverwöhnte chinesische Wirtschaft ist nach den zahlreichen Lockdowns angeschlagen.