Der deutsche Aktienmarkt muss heute ohne frische Impulse von der Weltleitbörse in New York auskommen. Die Wall Street bleibt wegen Thanksgiving geschlossen. Der DAX dürfte heute keine großen Sprünge machen.

Nach der robusten Reaktion der Wall Street auf das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung der Fed zeichnet sich im DAX ein unaufgeregter Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher auf 14.449 Punkte.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dow Jones und S&P 500 hatten sich auf dem höchsten Niveau seit August und September in die Feiertagspause verabschiedet. Heute an Thanksgiving bleiben die US-Börsen geschlossen, am morgigen Black Friday findet nur ein verkürzter Handel bis 19 Uhr MEZ statt.

Fed-Signale schieben Nikkei an

Die Märkte in Japan sind am Morgen dem Kursverlauf der Wall Street ins Plus gefolgt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss 1,0 Prozent höher bei 28.383 Punkten.

An den chinesischen Börsen dominierten hingegen weiterhin Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die Wirtschaft. In China sind die Corona-Fallzahlen auf den höchsten Wert des laufenden Jahres gestiegen. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.