Marktbericht Leichte Gewinne erwartet Der Trend hält Stand: 23.11.2022 07:32 Uhr

Auch zur Wochenmitte dürfte der DAX sein Niveau der vergangenen Tage halten. Rückenwind erhält der deutsche Leitindex wieder einmal von den US-Börsen. Zum Start werden weitere Kursgewinne erwartet.

Mit 14.480 Punkten wird das Börsenbarometer laut vorbörslichen Indikationen in den Handel starten. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent. Von seinen Gewinnen von rund 2000 Punkten binnen der vergangenen sechs Wochen gibt der Index also weiterhin nichts ab.

Langsameres Zinstempo in den USA erwartet Die Vorgaben von der Wall Street sind wieder einmal günstig. Der Dow-Jones-Index überwand erstmals wieder seit Mitte August die Hürde von 34.000 Punkten und schloss mit plus 1,2 Prozent bei 34.098 Punkten. Der S&P 500 gewann 1,4 Prozent auf 4004 Zähler. Der Nasdaq-100-Index schloss 1,5 Prozent höher auf 11.725 Punkten. Die Anleger haben sich laut Marktbeobachtern damit abgefunden, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen weiter anheben wird. Sie setzen nun darauf, dass das Tempo und die Höhe künftig moderater sein werden. Zudem lieferten Nachzügler der Berichtssaison überwiegend erfreuliche Geschäftszahlen und Ausblicke.

Asienbörsen schauen auf Corona In Asien boten die Börsen am Morgen ein gemischtes Bild, belastend wirkten die steigenden Corona-Zahlen in China. Die Zahl der Fälle in den Metropolen Peking und Shanghai stiegen weiter, Behörden schlossen Einrichtungen und ordneten Massentests an. In Japan fand heute kein Handel statt. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus.

Euro wieder über 1,03 Am Devisenmarkt hat sich der Euro nach einer kleinen Atempause an den vergangenen Handelstagen wieder über die Marke von 1,03 Dollar bewegt. Am Morgen notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0328 Dollar.

Öl bleibt relativ günstig Die Ölpreise bleiben auch zur Wochenmitte tendenziell im Rückwärtsgang. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 87,63 Dollar erneut rund ein halbes Prozent weniger. Eine Feinunze Gold notiert am Morgen bei 1736 Dollar und damit ebenfalls leicht unter Vortagesniveau.

Conti-Hacker im Visier des FBI Nach der Cyberattacke auf den Autozulieferer Continental befasst sich auch die US-Bundespolizei FBI mit dem Fall. Deutsche Sicherheitsbehörden haben das FBI über die Attacke informiert und stehen mit den US-Ermittlern in Kontakt, so das "Handelsblatt". Der DAX-Konzern wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zur Rolle des FBIs äußern. Conti musste Anfang November einräumen, dass es Hackern der Ransomware-Gruppe "Lockbit 3.0" gelungen ist, Datenvolumen von insgesamt 40 Terabyte zu erbeuten. Credit Suisse-Aktionäre stimmen ab Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat vor der Abstimmung ihrer Aktionäre über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung ihre Verlusterwartung für das vierte Quartal bekräftigt. Das Institut rechnet nach heutigen Angaben im Zeitraum Oktober bis Dezember vor Steuern mit einem Fehlbetrag von rund 1,5 Milliarden Franken. Credit Suisse will mit einer Kapitalerhöhung aus der Krise kommen. Es geht um einen Bruttoerlös von insgesamt etwa vier Milliarden Franken.

Proteste bei Apple-Zulieferer Beim Apple-Zulieferer Foxconn kommt es Medienberichten zufolge in China erneut zu Unruhen wegen der Arbeitsbedingungen infolge der Corona-Maßnahmen. Videos in den sozialen Medien zeigten heute Menschen, die im Werk in der chinesischen Industriestadt Zhengzhou Absperrungen niederrissen. Sie gaben sich als Foxconn-Mitarbeiter aus. Einige Videos zeigten Beschäftigte, die sich über die ihnen zur Verfügung gestellten Lebensmittel beschwerten, andere sagten, sie hätten die zugesagten Sonderzahlungen nicht erhalten.