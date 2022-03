Die DAX-Anleger wagen sich wieder etwas aus der Deckung. Der Blick auf die US-Börsen und die starke Entwicklung der Technologiewerte schürt die Risikofreude der Investoren. Mut machen auch die gefallenen Ölpreise.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 14.314 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX nach hohen Schwankungen im Tagesverlauf noch ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 14.274 Zähler verbucht.

Nikkei schließt leicht im Plus

An den asiatischen Börsen zeigt sich zum Wochenschluss ein gemischtes Bild. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent höher bei 28.149 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde 0,7 Prozent im Minus. Der Hang Seng in Hongkong verliert 2,2 Prozent.