Der deutsche Leitindex hat zur Wochenmitte so hoch notiert wie seit Mitte Juni nicht mehr. Heute hat er gute Chancen, auf seine jüngsten Kursgewinne nochmals etwas draufsetzen.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG sieht die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 13.635 Punkten. Damit würde der DAX seinen jüngsten Aufwärtstrend nahtlos fortsetzen. Der deutsche Leitindex hatte gestern nach einem verhaltenen Start um 1,0 Prozent auf 13.588 Punkte zugelegt und wieder das Niveau von Mitte Juni erreicht.

Nikkei mit Gewinnen

Die guten Vorgaben von der Wall Street haben am Morgen auch den Appetit der Anleger in Asien geweckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 27.893 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.