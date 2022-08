Marktbericht DAX kaum bewegt Börsen bleiben angespannt Stand: 03.08.2022 07:35 Uhr

Eine mögliche Eskalation zwischen den USA und China wegen der Tawain-Reise der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hält die Märkte weiter im Bann. Der DAX dürfte aber zum Handelsstart sein Niveau wohl halten können.

Bei 13.440 Punkten dürfte der deutsche Leitindex am Morgen laut vorbörslichen Schätzungen in den XETRA-Handel starten. Das entspricht annähernd dem gestrigen Schlussstand. Ein weiteres Minus nach den gestrigen Verlusten würde der DAX damit zunächst vermeiden.

US-Börsen nach China-Spannungen unter Druck Dabei waren die Vorgaben aus den USA vom Abend alles andere als günstig. Drohungen aus China angesichts des Besuchs von Nancy Pelosi in Taiwan belasteten die Stimmung. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 1,2 Prozent auf 32.396 Punkte leicht über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,7 Prozent auf 4091 Zähler. Der Nasdaq 100 sank um 0,3 Prozent auf 12.902 Punkte. Versuche der Deeskalation China reagierte verärgert auf den ersten politisch ranghohen US-Besuch in Taiwan seit 25 Jahren. Kurz nach Pelosis Landung in Taipeh sprach Peking von einem "sehr gefährlichen Spiel mit dem Feuer". Am Abend gab es seitens der USA allerdings Bemühungen um eine Deeskalation. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte, die "Ein-China-Politik" der USA werde mit der Reise nicht in Frage gestellt. "Wir wollen nicht, dass sich dies zu einer Krise oder einem Konflikt ausweitet."

Asienbörsen etwas erleichtert Die Börsen in Asien haben erleichtert auf diese Aussagen reagiert. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 27.741 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1928 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus.

Euro wieder schwächer Am Devisenmarkt hat sich die "Krisenwährung" Dollar im Gefolge der Spannungen mit China gegenüber dem Euro nach vorn gearbeitet. Der Euro ist wieder unter die Marke von 1,02 Dollar gefallen und wird derzeit mit 1,0186 Dollar gehandelt.

Konferenz der OPEC+ Die Ölpreise sind am Morgen wenig verändert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 99,73 Dollar. Die Ölallianz OPEC+ berät heute über ihre Produktionsstrategie ab September. Vor der Online-Sitzung der von Saudi-Arabien und Russland dominierten Gruppierung hatten die Vereinigten Staaten gefordert, die Fördermengen angesichts hoher Preise auszuweiten. Die OPEC+-Länder hatten in ihrer Monatssitzung Anfang Juni Erhöhungsschritte der Produktion bis August beschlossen. Damit sollten die pandemiebedingten Kürzungen von Anfang 2020 rückgängig gemacht werden.

Siemens Healthineers mit Logistik-Problemen Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger eine ganze Reihe von Geschäftszahlen von Konzernen aus dem DAX zu begutachten. So hat am Morgen bereits Siemens Healthineers seine Bilanz vorgestellt: Höhere Kosten in der Beschaffung und der Logistik sowie die Lockdowns in China haben zu einem Gewinnrückgang im vergangenen Quartal geführt. Das bereinigte operative Ergebnis sank um knapp ein Fünftel auf 765 Millionen Euro. Nach Steuern verblieben 364 Millionen Euro und damit acht Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 3,7 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro.

Vonovia profitiert von Übernahme Die Übernahme der Deutsche Wohnen hat Deutschlands größtem Immobilienkonzern weiter Auftrieb gegeben. Im ersten Halbjahr 2022 legte das operative Ergebnis (FFO) vor allem dank der Übernahme im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu. Die Miete stieg per Ende Juni im Schnitt auf 7,44 Euro pro Quadratmeter - das waren zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Zuwachs trugen vor allem modernisierte Wohnungen bei. Zudem profitiert das Unternehmen von seinen Neubauten. Die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis bestätigte Vonovia.

Tarifverhandlungen bei der Lufthansa Nach dem flächendeckenden Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals vergangene Woche wollen die Tarifpartner wieder miteinander verhandeln. Die Gewerkschaft Verdi und Lufthansa treffen sich heute in dritter Runde, um die Gehälter und Arbeitsbedingungen von rund 20.000 Beschäftigten festzuzurren. Es geht unter anderem um Techniker, Check-In-Kräfte und IT-Experten.

Paypal-Aktie schießt trotz schwacher Zahlen hoch Der Bezahldienst Paypal verdient deutlich weniger, doch ein neuer Großinvestor macht Anlegern Hoffnung. In den drei Monaten bis Ende Juni fiel der Betriebsgewinn um 32 Prozent auf 764 Millionen Dollar, wie Paypal gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Paypal steigerte aber die Erlöse im Jahresvergleich um neun Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar. Die Aktie schoss nachbörslich zeitweise um rund 14 Prozent nach oben. An der Wall Street wurde der Einstieg des einflussreichen Hedgefonds Elliot begrüßt. Paypal versprach außerdem Sparmaßnahmen, erhöhte die Gewinnziele für das Gesamtjahr.