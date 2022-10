Die jüngste Eskalation des Kriegsgeschehens in der Ukraine und die anhaltenden US-Zinsängste halten die Märkte weiter im Griff. Der DAX steht vor einer neuen Verlustrunde.

Der deutsche Leitindex dürfte mit einem Abschlag in den Handelstag starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 12.220 Punkten. Der DAX dürfte damit unter dem Eindruck der jüngsten schweren Kämpfe in der Ukraine seinen kurzfristigen Abwärtstrend heute weiter fortsetzen.

"Investoren sind unglaublich besorgt darüber, was als Nächstes passiert, wie es sich auf die Lieferketten auswirken wird und ob es die Energiekrise verschärfen wird", sagte Danni Hewson, Finanzanalyst beim Broker AJ Bell, am Morgen.

Auf den DAX-Kursen lastet dabei auch der jüngste gescheiterte Erholungsversuch. Nachdem Schnäppchenjäger den DAX gestern zeitweise bis auf über 12.400 Punkte in die Höhe befördert hatten, musste das deutsche Börsenbarometer seine Gewinne bis zum Handelsschluss komplett wieder abgeben. In den Fokus der technisch orientierten Investoren rückt nun zunehmend wieder das Jahrestief von Ende September bei 11.863 Zählern.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den US-Börsen. Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag die Hoffnungen der Anleger auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen zunichte gemacht hatte, drückten die Anleger an der Wall Street auch zu Wochenbeginn auf die Verkaufstaste. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 29.202 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3612 Punkte ein.

Asien-Börsen ohne gemeinsame Richtung

Gemischte Signale kommen von den Märkten in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,3 Prozent tiefer bei 26.481 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte dagegen 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.