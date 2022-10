Weltwirtschaftliche Lage IWF senkt globale Wachstumsprognose Stand: 11.10.2022 15:25 Uhr

Der Internationale Währungsfonds hat seine globale Wachstumsprognose für das kommende Jahr auf nunmehr 2,7 Prozent gesenkt. Die Prognosen für Russland fallen dagegen günstiger aus als zuvor.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die Folgen der Corona-Pandemie belasten die Weltwirtschaft schwer. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine globale Wachstumsprognose erneut nach unten korrigiert und rechnet im kommenden Jahr mit nunmehr 2,7 Prozent Wachstum.

In Sommer hatte der IWF für 2023 noch ein Wachstum der Weltwirtschaft von 2,9 Prozent vorhergesagt. Im Euroraum soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 3,1 Prozent wachsen und im kommenden Jahr nur noch um 0,5 Prozent - eine deutliche Herabstufung im Vergleich zur vorigen Prognose von 1,2 Prozent. Die USA als größte Volkswirtschaft der Welt werden nach Einschätzung der Finanzinstitution mit Sitz in Washington um 1,6 Prozent und 2023 dann um 1,0 Prozent wachsen.

"Das Schlimmste kommt noch"

"Kurz gesagt, das Schlimmste kommt noch, und für viele Menschen wird sich 2023 wie eine Rezession anfühlen", beschreibt IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas die düsteren Aussichten. "Während sich Gewitterwolken zusammenbrauen, müssen die politischen Entscheidungsträger eine ruhige Hand bewahren."

Der IWF betonte, dass die Prognosen außerordentlich unsicher seien. Die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft hänge entscheidend von der Geldpolitik, dem Verlauf des Krieges in der Ukraine und möglichen weiteren pandemiebedingten Störungen - zum Beispiel in China - ab.

Rezession in Russland weniger stark als zuletzt gedacht

Während die Experten ihre Prognosen für die meisten Wirtschaftsräume senkten, sehen sie die Entwicklung in Russland weniger dramatisch als zuvor. Die russische Wirtschaft werde dieses und nächstes Jahr schrumpfen, aber deutlich weniger kräftig als noch zuletzt angenommen, so der IWF. Danach wird das Bruttoinlandsprodukt Russlands 2022 um 3,4 Prozent zurückgehen und 2023 noch einmal um 2,3 Prozent.

Der IWF hob seine Schätzungen aus dem Juli damit deutlich um 2,6 Prozentpunkte beziehungsweise 1,2 Prozentpunkte an. 2021, vor dem Angriff auf die Ukraine und die vom Westen gegen Moskau verhängten Sanktionen, war die russische Wirtschaft noch um 4,7 Prozent gewachsen.