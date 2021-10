Sonderzölle auf Stahl EU und USA legen Handelsstreit bei Stand: 30.10.2021 21:37 Uhr

Die USA und die EU haben sich im Streit über Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Ära von Ex-Präsident Trump geeinigt. Bestimmte Mengen dürfen demnach wieder zollfrei in die USA eingeführt werden.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Rom

Die USA streichen für ein festgelegtes Kontingent von Stahl- und Aluminium-Importen aus Europa die Sonderzölle von 25 Prozent beziehungsweise zehn Prozent. Die Europäer lassen im Gegenzug zusätzliche Zölle auf US-Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder wieder fallen. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, informierte am Rande des G20-Treffens in Rom über den Durchbruch.

BR Logo Torsten Teichmann ARD-Studio Washington

Der Import soll außerdem an den CO2-Ausstoß bei der Stahlproduktion gekoppelt werden. Da Europäer und Amerikaner überzeugt sind, sauberer zu produzieren, bleibt chinesische Ware nach wie vor vom Import in die USA ausgeschlossen. Der Rahmen für die Grenzwerte muss offenbar erst noch geschaffen werden.

Wie reagiert China?

Die Einigung hilft den Staaten der transatlantischen Gemeinschaft. Sie treibt die Konfrontation mit China in neue Höhen. Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte in seiner Videobotschaft an den G20-Gipfel gestern vor einer Blockbildung gewarnt: Kleine künstliche Kreise oder sogar ideologische Linien würden nur Hürden schaffen und Hindernisse erhöhen.

Am zweiten Gipfeltag in Rom bleibt abzuwarten, ob die Vertreter der Volksrepublik auch noch direkt auf die Einigung der Europäer mit den USA reagieren.

Angebliche Bedrohung der nationalen Sicherheit

Der abgewählte US-Präsident Trump hatte im Juni 2018 bestehende Strafzölle erweitert, mit der Begründung, dass die Menge der Importe die nationale Sicherheit der USA gefährde. Australien, Südkorea, Kanada und Mexiko waren später von den Ausgaben ausgenommen worden.