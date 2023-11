Baustopp beim Milliardenprojekt Zukunft des Hamburger Elbtowers weiter offen Stand: 03.11.2023 14:23 Uhr

Nach Hoffnungen der Hamburger Politik auf Klaus-Michael Kühne als Investor beim Weiterbau des Elbtowers geht der Milliardär nun auf Distanz. Auch Staatshilfen soll es für das Großprojekt nicht geben.

Der Zukunft des prestigeträchtigen Elbtowers in Hamburg ist weiterhin ungewiss. Öffentlich geäußerten Erwartungen seitens der Hamburger Politik, dass sich der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne beim Projekt in der Hafencity der Hansestadt beteiligen könnte, erteilte der Milliardär eine Absage. "Das ist vollkommen absurd und frei erfunden; man versucht, mir ein Elbtower-Engagement aufs Auge zu drücken", sagte Kühne der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Davon sei er weit entfernt, so Kühne. Nur am Rande sei er beteiligt an den Gesprächen über die Zukunft des Elbtower-Bauherrn Signa Prime, einem Unternehmen des österreichischen Immobilieninvestors René Benko, der aktuell offensichtlich Finanzierungsprobleme hat. "Zur Zeit zeichnen sich keine Lösungen unter unserer Mitwirkung ab", teilte Kühne der "FAZ" und dem "Hamburger Abendblatt" mit. Früheren Angaben zufolge ist die Kühne Holding an Signa Prime mit zehn Prozent beteiligt.

Baustopp wegen fehlender Zahlungen

Auf einer der bekanntesten Baustellen Deutschlands waren in der vergangenen Woche die Arbeiten unterbrochen worden - offenbar wegen fehlender Zahlungen des Konzerns von Karstadt-Milliardär Benko, der als Investor in vielen Bauprojekten deutscher Städte auftaucht. Der Baukonzern Lupp hatte seine Bautätigkeit eingestellt, weil die österreichische Signa-Gruppe des Unternehmers mit Zahlungen in Verzug sei, wie Geschäftsführer Matthias Kaufmann mehreren Medien bestätigte.

Mit einer Höhe von 245 Metern und 64 Etagen soll der Wolkenkratzer eigentlich das höchste konventionelle Gebäude Hamburgs und das bundesweit dritthöchste werden - nach dem Commerzbank Tower und dem Messeturm in Frankfurt am Main. Die laufenden Baukosten summieren sich Medienberichten zufolge auf 25 Millionen Euro pro Monat. Insgesamt soll der noch unter der Regie des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) ins Leben gerufene Bau knapp eine Milliarde Euro kosten.

Doch nun ruhen die Arbeiten weitestgehend - und der Turm ist gerade einmal 100 Meter hoch. Am Montag hatte die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen die Bauunterbrechung bestätigt. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) verwies auf mögliche Vertragsstrafen und erklärte, dass Hamburg eine Fertigstellung des Bauvorhabens entsprechend der im Kaufvertrag vereinbarten zeitlichen Fristen und Merkmale erwarte.

Hamburg will keine Staatshilfe leisten

Über den Weiterbau laufen derzeit offensichtlich intensive Gespräche. Staatliche Finanzhilfen schloss Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher gestern jedoch aus. Die Stadt werde "keine finanziellen Belastungen übernehmen", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel".

Die Verträge mit dem Bauherrn Signa seien "gut verhandelt", zudem würde ein Abbruch des Vorhabens großen wirtschaftlichen Schaden für die privaten Investoren bedeuten, so Tschentscher. Er gehe davon aus, dass die Investoren aus eigenem Interesse "eine Lösung für die Wiederaufnahme der Bautätigkeit finden".

Ein Sprecher des Commerzbank-Vermögensverwalters Commerz Real, der mit 25 Prozent an dem Projekt beteiligt ist, teilte indes mit: "Vom Elbtower sind wir nach wie vor absolut überzeugt und gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bald wieder aufgenommen werden können."