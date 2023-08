Nach Corona-Pandemie China erlaubt wieder Gruppenreisen nach Deutschland Stand: 10.08.2023 13:44 Uhr

Lange war es wegen der Corona-Pandemie verboten, jetzt hat China wieder Gruppenreisen in 70 Länder erlaubt. Auch Deutschland ist darunter. Chinas Tourismusbranche hofft auf Aufschwung.

China hat seinen Reiseveranstaltern wieder Gruppenreisen in zahlreiche Länder erlaubt. Das Ministerium für Kultur und Tourismus listet mehr als 70 Länder auf, darunter auch Deutschland. Das Verbot stammte noch aus Corona-Zeiten.

Wie das Ministerium mitteilte, gilt die Reiselockerung ab sofort. Demnach können chinesische Bürgerinnen und Bürger wieder in die meisten EU-Länder sowie in die USA, nach Australien oder Japan reisen - beliebte Ziele bei Chinesinnen und Chinesen.

Zuvor hatte China testweise organisierte Reisen in einige Länder erlaubt, wie Italien, Frankreich und Thailand.

Hoffnung auf Aufschwung im Tourismus

Vor der Pandemie zählte China zum weltweit größten Markt für Auslandstourismus. Dabei machten organisierte Gruppenreisen das Gros aus: 2019 gaben Chinesinnen und Chinesen 255 Milliarden Dollar für Auslandsurlaube aus, davon geschätzt 60 Prozent für Gruppenreisen.

In der Volksrepublik selbst, aber auch in den Gastländern dürfte die neue Genehmigung den Tourismus ankurbeln. Am Flughafen Frankfurt ist man offenbar zuversichtlich: Fraport-Finanzchef Matthias Zieschang erklärte, der Airport-Betreiber rechne mit einer wachsenden Zahl von kaufkräftigen Passagieren aus China.

Wie stark die Tourismusbranche in den jeweiligen Zielländern profitieren wird, ist jedoch schwer zu prognostizieren. Noch immer haben die internationalen Flüge von und nach China bei Weitem nicht das Vor-Corona-Niveau erreichen können.

China öffnet sich nach Corona nur schrittweise

Die Regierung Chinas hatte das Land nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend abgeschottet und erst im vergangenen Jahr damit begonnen, viele strikte Maßnahmen zu lockern oder gar aufzuheben. Zeitweise galt eine strikte Einreisesperre, viele Visa-Arten wurden ausgesetzt, wenn überhaupt waren Aufenthalte an eine mehrwöchige Quarantäne in Hotels geknüpft.

Seit Januar öffnet sich das Land wieder schrittweise für Auslandstourismus, zuvor wurden bereits Quarantäneregeln für Inlandsreisen aufgehoben.