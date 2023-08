marktbericht DAX leicht im Minus erwartet Keine Anschlusskäufe am Aktienmarkt Stand: 08.08.2023 07:31 Uhr

Nachdem der DAX es gestern geschafft hatte, seine Tagesverluste wieder auszugleichen, fehlt heute Morgen der Schwung für weitere Zuwächse. Dabei sind die Vorgaben aus den USA durchaus günstig.

Bei 15.930 Punkten dürfte der Leitindex am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten derzeit die vorbörslichen Indikationen hin. Das ist ein Minus von 0,15 Prozent. Gestern hatte der DAX im Gefolge der Wall Street nach deutlichen Verlusten wieder seinen Schlussstand vom Freitag erreicht.

Das lag vor allem daran, dass die Indizes in New York zum Ende des Handels in Deutschland deutlich aufwärts tendierten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 35.473 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 13.994 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 4518 Punkte zu.

Investoren positionierten sich damit vor den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten für die USA. Sie erhoffen sich aus der Entwicklung der Verbraucherpreise Hinweise, dass die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation auch die vorerst letzte war.

Auch in Asien tendieren die Märkte am Morgen tendenziell freundlich. Der Nikkei-Index in Japan notierte 0,3 Prozent höher bei 32.358 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent auf 2291 Punkte. Die Börse in Shanghai gewann 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

Dabei sind die Exporte in China erneut zurückgegangen. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent, wie die Zollbehörde heute in Peking mitteilte. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken demnach um 12,4 Prozent. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet.

Am Devisenmarkt arbeitet sich der Euro weiterhin gegenüber dem Dollar ab. Nachdem die Europäische Gemeinschaftswährung gestern die Marke von 1,10 Dollar überschritten hatte, notiert sie nun mit 1,0985 Dollar wieder knapp darunter.

Wenig Bewegung am Morgen auch am Rohstoffmarkt. Die Ölpreise notierten weiterhin auf einem hohen Niveau. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet derzeit 81,75 Dollar. Die Feinunze Gold notiert bei 1934 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt könnte die VW-Aktie am Morgen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. VW hat die Spitzenposition bei reinen Elektroautos in Deutschland von Tesla zurückerobert. Mit 41.475 Erstzulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres liegt die Wolfsburger Marke wieder knapp vor dem US-Konkurrenten, der auf 40.289 Pkw kam, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Noch zum Halbjahr und auch im Gesamtjahr 2022 hatte Tesla die Nase vorn.

Der Flughafen-Betreiber bleibt im Aufschwung nach den schwierigen Corona-Jahren. Im zweiten Quartal verdiente das MDAX-Unternehmen 102,3 Millionen Euro nach 59,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit übertrumpfte der Konzern auch die Analysten-Prognosen. Nach Unternehmensangaben lag das Passagieraufkommen im Quartal aber im Juli erst bei 87 Prozent des Vergleichmonats im Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Finanzinvestor KKR übernimmt den US-Buchverlag Simon & Schuster von Paramount Global. Die Kaufsumme betrage 1,62 Milliarden Dollar, teilte Paramount gestern mit. Die Transaktion werde in bar abgewickelt. KKR konkurrierte um Simon & Schuster mit dem Verlagshaus HarperCollins, das eine News-Corp-Tochter ist. Das Verlagshaus zählt unter anderem Stephen King und Hillary Clinton zu seinen Autoren. Die Paramount-Aktie legte nachbörslich sieben Prozent zu.

Der Hersteller vegetarischer Burger senkt aufgrund einer schwächeren Nachfrage seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und peilt nun nur noch mit Erlöse zwischen 360 und 380 Millionen Dollar an. Im zweiten Quartal ging der Umsatz um 31 Prozent auf 102,1 Millionen Dollar zurück. Experten hatten mit 108,4 Millionen Dollar gerechnet. Beyond Meat bekommt die hohe Inflation und zunehmende Konkurrenz zu spüren. Im nachbörslichen US-Handel fiel die Beyond-Meat-Aktie um neun Prozent.