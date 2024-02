Zwischen Frankfurt und Stuttgart Metalldiebstahl sorgt für Zugausfälle Stand: 12.02.2024 08:54 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Stuttgart kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund dafür ist nach Angaben der Bahn ein Metalldiebstahl. Es ist nicht der erste Fall in diesem Monat.

Bei der Deutschen Bahn sind etliche Fernverkehrszüge zwischen Frankfurt und Stuttgart wegen eines Metalldiebstahls ausgefallen. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen im Fernverkehr.

Der Diebstahl sei auf der Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof in Baden-Württemberg und Lampertheim in Hessen am Morgen entdeckt worden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Demnach sollte die Störung voraussichtlich erst am Abend behoben sein. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Die DB erwartet Verspätungen und Teilausfälle im Fern- und Regionalverkehr, wie es weiter hieß. Betroffen waren den Angaben zufolge alle ICE-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart und einzelne ICE-Züge zwischen Frankfurt, Stuttgart und München. Auf der Strecke Frankfurt - Mannheim rechnete die DB mit Verspätungen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor ihrer Fahrt zu informieren.

Es ist bereits der zweite Fall in diesem Monat: Erst Anfang Februar hatte es einen Metalldiebstahl auf der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln gegeben. Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Reparaturarbeiten gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen.