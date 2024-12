liveblog Kanzler stellt Vertrauensfrage ++ Merz spricht von "Tag der Erleichterung" ++ Stand: 16.12.2024 13:51 Uhr

Unionsfraktionschef Merz hat die Vertrauensabstimmung als "Tag der Erleichterung" bezeichnet. Kanzler Scholz hatte zuvor der FDP schwere Vorwürfe gemacht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Oppositionsführer Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine verfehlte Wirtschaftspolitik vorgeworfen. Deutschland erlebe eine der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte, sagte Merz in seiner Rede vor der Vertrauensabstimmung. Es sei bezeichnend, dass in der vorangegangenen Rede des Kanzlers die Formulierung "Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft" nicht ein einziges Mal vorgekommen sei. Stattdessen setze Scholz nur auf Steuererhöhungen und mehr Schulden zu Lasten der kommenden Generationen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat den Tag der Vertrauensabstimmung im Bundestag als "Tag der Erleichterung" für Deutschland bezeichnet. Bundeskanzler Olaf Scholz warf er mangelnden Respekt vor. Scholz fordere zwar Respekt ein, bei ihm selbst höre dieser aber auf, "wo es andere politische Meinungen gibt". Denn so wie der Kanzler die FDP und deren Vorsitzenden Christian Lindner adressiert habe, "das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit", sagt Merz.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat das geplante Ende der Kanzlerschaft von Olaf Scholz bedauert, den Schritt aber als richtig bezeichnet. "Es ist kein Tag, den ich mir gewünscht habe. Aber es ist ein Tag, der notwendig war, um Klarheit zu schaffen, für dieses Land", sagte Klingbeil. Er stehe zu 100 Prozent hinter Scholz' Entscheidung, die Vertrauensfrage zu stellen.

Die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wollen nach eigenen Angaben bei der Vertrauensfrage im Bundestag geschlossen gegen Bundeskanzler Olaf Scholz stimmen. Darüber habe es intern gar keine Debatte gegeben, teilten beide Bundestagsgruppen.

Olaf Scholz hat die Vertrauensfrage mit dem Ziel einer vorgezogenen Neuwahl mit wichtigen politischen Fragen begründet. „Diese Entscheidung ist so grundlegend, dass sie vom Souverän selbst getroffen werden muss, von den Wählerinnen und Wählern“, sagte der Bundeskanzler vor der Abstimmung im Bundestag. Es gehe zum Beispiel darum, ob Deutschland sich traut, kraftvoll in seine Zukunft zu investieren. „Riskieren wir unseren Zusammenhalt und unseren Wohlstand, indem wir längst überfällige Investitionen verschleppen?“

Kanzler Olaf Scholz sagt in Anspielung auf die FDP in seiner Erklärung vor der Vertrauensabstimmung: "Politik ist kein Spiel ... In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife." Wer in eine Regierung eintrete, trage Verantwortung für das ganze Land. Scholz kritisierte eine "wochenlange Sabotage der eigenen Regierung durch die Freien Demokraten".

Kanzler Olaf Scholz hat in seiner Erklärung vor der Vertrauensabstimmung im Bundestag betont, dass diese nicht nur das Parlament betreffe: Er richte Vertrauensfrage an alle Wählerinnen und Wähler, sagte er. Es gehe um die Kernfrage: "Trauen wir uns zu, als starkes Land kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren?" Scholz verwies darauf, dass man Investitionen nicht verschleppen dürfe, sowohl die Unterstützung der Ukraine und Investitionen in die Bundeswehr nötig seien, ohne dass dies aber gegen "gute Gesundheit und Pflege, gegen stabile Renten und leistungsfähige Kommunen" aufgerechnet werden dürfe.

Ist bei der Abstimmung im Bundestag mit Überraschungen zu rechnen? Wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag wirklich auflösen? ARD-Korrespondent Michael Strempel beantwortet wichtige Fragen.

Olaf Scholz stellt nicht als erster Kanzler die Vertrauensfrage. Auch drei seiner Amtsvorgänger mussten diesen Schritt gehen.

Die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang blickt erleichtert auf das Ende der Ampel und der davon übrig gebliebenen Regierung. "Ich glaube, dass es gut ist, dass diese Regierung jetzt endet und vor allem, dass wir jetzt nach vorne schauen", sagte sie. Die Vertrauensabstimmung zeige, dass die demokratischen Institutionen funktionierten, "dass es möglich ist, dass Macht abgegeben wird und es danach einen funktionierenden Prozess gibt, wie wir in Neuwahlen gelangen".

Regierungssprecher Steffen Hebestreit spricht von einem einschneidenden Tag für Kanzler Olaf Scholz. Die Bundesregierung bleibe aber ganz normal im Amt und sei handlungsfähig. Ob vor der geplanten Wahl Ende Februar weitere Gesetzespakete im Bundestag noch beschlossen werden könnten, sei unklar. Der Ball liege hier im Feld des Parlaments.

Die FDP-Fraktion will Kanzler Olaf Scholz nicht das Vertrauen aussprechen. Das machte Fraktionschef Christian Dürr deutlich. Deutschland brauche einen Neuanfang, sagt er. Deswegen sei es gut, dass der Weg für Neuwahlen freigemacht werde.

Die Unionsfraktion will nach Angaben ihres Parlamentsgeschäftsführers Thorsten Frei bei der Vertrauensfrage geschlossen gegen Kanzler Olaf Scholz stimmen. "Wir werden ihm 196-fach das Misstrauen aussprechen", sagte Frei. Er gehe davon aus, dass es bei der Abstimmung keine Überraschungen geben wird.

Vor der Abstimmung über die Vertrauensfrage hat die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, ihrer Fraktion eine Enthaltung nahegelegt. "Denn um zu einer Neuwahl des Deutschen Bundestages zu kommen, muss die Vertrauensfrage scheitern. Mit unserer Enthaltung können wir dies sicherstellen und damit Neuwahlen ermöglichen", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Montag.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich kurz vor der Abstimmung über die Vertrauensfrage enttäuscht über das Scheitern der Ampel-Koalition geäußert. Allerdings könne der Blick nun auch nach vorne gerichtet werden, sagte er im ARD-Morgenmagazin.

Zum politischen Alltag gehört die Vertrauensfrage nicht. In der Geschichte der Bundesrepublik wurde sie bisher nur fünf Mal gestellt. Dementsprechend ist das Prozedere etwas Besonderes. Der Ablauf steht in groben Zügen fest:





Um 13 Uhr beginnt die Sitzung des Bundestages.

In einer etwa 25 Minuten langen Rede wird Scholz die Vertrauensfrage erläutern.

Danach ist eine Aussprache von zwei Stunden geplant. Vertreter von allen Fraktionen und Gruppen werden dann wohl sprechen.

Gegen 15:30 Uhr findet die namentliche Abstimmung über die Vertrauensfrage statt - wer wie abgestimmt hat, wird später online veröffentlicht.

Sollte Scholz keine Mehrheit bekommen, wird er danach ins Schloss Bellevue fahren und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darum bitten, den Bundestag aufzulösen und eine Neuwahl anzusetzen.

Die SPD-Fraktion wird Kanzler Olaf Scholz bei der Vertrauensabstimmung das Vertrauen aussprechen, kündigte Fraktionschef Rolf Mützenich an. "Die SPD-Bundestagsfraktion wird dem Bundeskanzler allen Zuspruch geben, den er braucht, aber den er auch verdient hat."

Drei AfD-Abgeordnete wollen nach Angaben von Parteichefin Alice Weidel bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage für Kanzler Olaf Scholz stimmen. Diese sorgten sich "um einen Kriegskanzler Friedrich Merz", der damit zündele, "Taurus"-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, sagte Weidel - alle anderen AfD-Abgeordneten würden Scholz aber nicht das Vertrauen aussprechen.

Nach Informationen von ARD-Korrespondent Christoph Mestmacher zeichnet sich ab, dass sich die Grünen bei der Vertrauensfrage enthalten werden - "die vornehme Version des Neins".